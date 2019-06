Ile Maurice: Sexe, jeunes, tabac et Rutnah allument des débats

Les fumisteries de Ravi Rutnah enflamment à nouveau la Toile. «Si vous aimez le sexe, ne touchez pas à la cigarette.»

Lors d'un événement pour marquer la Journée mondiale sans tabac, au collège Simadree Virahsawmy, le jeudi 30 mai, le député de la circonscription n°7 a conseillé aux élèves - garçons et filles - de ne pas fumer s'ils aiment le sexe. Il n'en a pas fallu plus pour qu'il se fasse allumer sur les réseaux sociaux. Mais les principaux concernés, eux, en pensent quoi de cette déclaration farfelue ? Certains en ont ri, ne s'inquiétant pas pour leurs prouesses, certains sont d'accord, alors que d'autres se demandent pourquoi cela choque qu'il parle de sexe à cette génération.

Aroon a 17 ans. Il est sexuellement actif depuis qu'il a 16 ans. Avant toute chose, le jeune homme précise, en riant, qu'il a attendu l'âge légal de consentement avant de commencer à s'adonner à «la chose». Il pense quoi de la déclaration du député du Muvman Liberater ? «Cela ne m'a pas choqué mais plutôt fait mourir de rire.» Un peu comme tout le monde d'ailleurs. La raison est que non seulement il est fumeur, mais sa copine, qui a le même âge que lui, grille aussi des cigarettes en sa compagnie. «Non, vraiment aucune incidence sur notre performance. Tousala dan latet sa.»

Même son de cloche chez Kate, 19 ans et lesbienne. Elle a commencé à fumer à 14 ans. «Non, je ne crois pas que cela affecte ma vie sexuelle. D'ailleurs, je peux vous assurer qu'elle est très pimentée», dit-elle, sourire en coin.

Si Mélanie, 16 ans, abonde dans le même sens, elle ne voit pas d'un bon oeil le fait que le député soit la risée sur Internet. Même si la cigarette n'a aucune incidence sur sa vie sexuelle, elle est d'avis qu'il faut évoluer avec son temps. Ce n'est pas parce qu'un député parle de sexe qu'il faut en rire. «Il a juste dit que les jeunes aiment le sexe. Rien de faux dans cette déclaration. Nous sommes juste en train de montrer que nous évoluons dans une société archaïque.»

Et les grands ? Les vétérans dans les deux domaines, qui ont fumé et fait l'amour pendant des années ? Priya, 35 ans, en fait partie. Cette maman d'un garçon de 4 ans fume depuis l'âge de 12 ans. «Mo ti pé fimé an kasiet ek mo bann kamouad tousala. Pourtan, mo'nn gagn enn zanfan apré. Donk, li pann afecté mo seksialité... » Cependant, elle dit ne pas conseiller cette «drogue» aux jeunes. «Dépité-la kiloté pou li koz koumsa, mé li vré ki taba li pa bon. Li pa afekté mo lavi seksiel, mé li fer vinn dépandan.»

Toutefois, ceux qui ont cessé de pomper, eux, sont entièrement d'accord avec Ravi Rutnah. «J'ai commencé à fumer à 13 ans et j'ai cessé à 24 ans», confie un Curepipien. Après avoir arrêté la cigarette, il a bien ressenti une différence dans sa vie sexuelle. «Je suis moins fatigué et plus endurant.»

«Pas de lien de cause à effet chez les ados»

Afin d'en savoir plus, nous avons sollicité l'avis d'un médecin. Le Dr Yasin Mittoo, généraliste, explique qu'il est effectivement reconnu que la cigarette affecte la performance sexuelle, plus précisément par des troubles d'érection causés par des artères bouchées. Cependant, cela ne concerne que ceux qui fument depuis longtemps. «Il n'y a pas de lien de cause à effet entre le tabagisme et la performance sexuelle pour les jeunes qui viennent de commencer à fumer, par exemple. Le tabagisme est mauvais, mais il affecte sexuellement davantage ceux qui fument depuis une vingtaine d'années.»

Cependant, cela n'est pas une incitation à fumer. La cigarette a de nombreux inconvénients, à commencer par causer le cancer du poumon.