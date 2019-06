Mali: CAN 2019 - Yves Bissouma forfait

Pas de Coupe d'Afrique des Nations pour Yves Bissouma. Convoqué par le sélectionneur du Mali pour la CAN 2019, le milieu de terrain de Brighton est touché à l'épaule et ne pourra plus participer à la compétition.

« Yves a une fracture au niveau de son épaule. Son club a officiellement saisi le médecin des Aigles pour le faire soigner pendant ces vacances. Il y a eu beaucoup d'échanges entre le médecin de l'équipe nationale et son club. Et finalement le joueur a été mis à la disposition de son club pour des soins. Du coup il ne sera pas opérationnel pour la CAN avec nous », a fait savoir le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba dans des propos relayés par Foot Mali.

La CAN 2019 était la deuxième CAN à laquelle devait participer l'ancien joueur de Lille. C'est raté.