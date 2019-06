Sénégal: LDC - Sadio Mané «Il faut toujours croire en ses rêves»

C'est désormais marqué dans son palmarès. Sadio Mané a gagné la Ligue des champions UEFA avec Liverpool. Et c'était ce samedi contre Tottenham.

« C'est incroyable. Ça a été une aventure humaine. On n'a jamais baissé les bras. On savait que ça allait être difficile mais on a été récompensé », a-t-il réagi après la rencontre dans des propos relayés par France Football.

« Je suis super ému. C'est de la joie que je ne peux même pas décrire », a ajouté le Sénégalais, auteur d'une superbe saison avec les Reds avant de porter un message d'espoir et d'encouragement. « Je sais que tout le Sénégal était devant son écran. Ce n'est pas évident mais il faut y croire jusqu'au bout. Il faut toujours croire en ses rêves. Je souhaite aux jeunes tout le meilleur et je suis sûr que d'ici peu de temps, de jeunes sénégalais réussiront cet exploit. C'est quelque chose d'exceptionnel et je pense que tout le monde veut gagner ça. Et je suis sur que d'autres africains vont la gagner ! ».