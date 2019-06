Cameroun: Georges Gilbert Baongla sera présenté au procureur le lundi 03 juin

Arrêté depuis le 29 mai dernier sur une plainte de l'homme d'affaires Jean Pierre Amougou Belinga et aussi pour une dizaine de plaintes émanant d'autres personnes l'accusant d'escroquerie pour " fausses promesses d'emploi, celui qui se présente comme le fils naturel de Paul Biya le président de la République, est à son quatrième jour de détention, au siège de la police judiciaire à Yaoundé.

Depuis une dizaine d'années, Georges Gilbert Baongla, presque 60 ans, aujourd'hui, s'est révélé aux médias, comme étant le "fils" aîné de Paul Biya. Une allégation sur laquelle à en croire nos sources, la justice devra l'auditionner dans la foulée.

Seulement, mercredi dernier les actes répréhensibles posés au quotidien par Georges Gilbert Baongla au nom de sa prétendue filiation au chef de l'État, n'ont pas été du goût de Jean Pierre Amougou Belinga, Président Directeur Général ( PDG) du consortium l'Anecdote, éditeur (entre autres) de Vision 4 TV.

Aussi, l'homme d'affaires, a fait arrêter Georges Gilbert Baongla, par la police judiciaire de Yaoundé la capitale camerounaise. Selon nos informations, l'intéressé est accusé par le milliardaire, de " diffamation, sabotage et escroquerie " à travers les réseaux sociaux, et plusieurs radios urbaines de Yaoundé et Douala.

La plainte de jean Pierre Amougou Belinga, est venue épaissir celles d'une dizaine de personnes, lesquelles à en croire nos sources, accusent Georges Gilbert Baongla, d' " escroquerie pour fausses promesses d'emplois".

Detenu à la police judiciaire de Yaoundé depuis quatre jours, Georges Gilbert Baongla qui aurait pu être présenté au procureur de la République du tribunal du centre administratif de Yaoundé vendredi dernier, avons-nous appris, comparaîtra finalement le lundi 03 juin 2019.

Il aura alors passé cinq jours en garde-à-vue au siège de la police judiciaire au quartier Elig - Essono à Yaoundé.

A nous fier aux informations parvenues à notre rédaction, Georges Gilbert Baongla n'a pas été présenté au procureur de la République vendredi dernier, à cause de l'absence du directeur de la police judiciaire. L'absence de ce dernier, nous indique-t-on, n'a pas permis aux accusés, d'être déferrés pour le parquet.

Chose qui sera faite demain lundi 03 juin si, la journée n'est pas déclarée fériée et chômée, pour cause de fête de Ramadan. En fait de fête de Ramadan, si cette dernière a lieu mardi, selon la Constitution du Cameroun, la journée du lundi 03 juin, serait déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire. Et dans ce cas, c'est donc le mercredi 05 juin 2019, que Georges Gilbert Baongla, serait appelé à répondre de ses actes, devant la justice, laquelle déciderait alors de la suite à donner aux faits qui lui sont reprochés.