Angola: Palancas Negras sans argent pour CAN2019

Luanda — L'équipe nationale de football n'a pas les fonds nécessaires pour participer à la CAN2019 qui commence le 21 de ce mois en Égypte, dépendant des valeurs budgétisées par le Budget général de l'État, jusque-là sans date pour son allocation.

Selon le président de la Fédération angolaise de ce sport, Artur de Almeida e Silva, qui s'adressait samedi à la Radio 5, à Luanda, l'équipe nationale est en stage au Portugal avec des montants empruntés compte tenu de la nécessité d'une participation digne.

Il a expliqué que les sponsors de la FAF (comme l'UNITEL) ont signalé leur désistement, recourant au prêt. Il a donc annoncé le besoin de 600/700 millions de kwanzas pour la CAN ET la Coupe du monde de la CAN DES moins de 17 ans en octobre au Brésil. .

Artur de Almeida estime qu'il faut s'efforcer de réconforter le groupe, car les difficultés existantes sont quelque peu anormales, car le budget de l'institution a été livré au ministère de tutelle à temps.

Dans l'entre-temps, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto, a affirmé qu'il serait normal que la Fédération explique pourquoi elle fait déplacer l'équipe au Portugal sans avoir officiellement créé toutes les conditions financières.

Elle a rappelé que le pays connaissait des difficultés économiques, raison pour laquelle les fédérations sont informées de la non-exécution du budget général de l'État pour 2019, conseillant le recours aux sponsors jusqu'à la régularisation de la situation.

La gouvernant a reconnu la valeur sociale du football, mais a affirmé que le pays avait également des priorités dans les domaines de la santé, de l'éducation et des cas très urgents tel que la sécheresse dans la province de Cunene.

"La programmation est faite. La CAN est importante et nous attendrons un peu plus longtemps car nous devons être présents (en Egypte) le 21 pour pouvoir disputer la compétition », a indiqué l'ancienne joueuse de handball de l'équipe nationale.

Dans la compétition continentale, l'Angola fait partie du groupe E avec la Tunisie, la Mauritanie et le Mali.

Cette série joue dans la ville de Suez et dans un stade polyvalent du même nom, construit en 1990, pouvant accueillir 27 000 spectateurs.