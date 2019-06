Angola: L'ANPG présente des stratégies pour inverser le déclin du pétrole

Luanda — L'Agence nationale du gaz et des biocarburants (ANPG) a élaboré un plan stratégique à court, moyen et long termes pour réduire le déclin de la production de pétrole, actuellement estimé à 1 400 000 barils par jour.

A court terme, étant le premier et grand objectif, l'ANPG s'attaquera à la réduction du nombre d'arrêts non planifiés en raison de dysfonctionnement des équipements, ce qui pourrait permettre une production supplémentaire et, partant, une réduction du recul actuel.

Selon le président du conseil d'administration de l'ANPG, Paulino Jerónimo, s'exprimant lors de la deuxième édition du Forum d'affaires de la Chambre de commerce Amérique-Angola (Amcham), les arrêts de production imprévus consomment environ 10-15% de la production quotidienne de pétrole brut en Angola.

Paulino Jerónimo, qui a parlé des "Défis et opportunités de l'industrie pétrolière", a annoncé que le 23 mai de cette année, l'Angola a atteint une production d'environ un million 415 mille barils de pétrole par jour, une quantité qui n'était plus produite à cause des arrêts, étant enregistré une perte de 169.000 barils par jour d'or noir.

"Ce problème doit être résolu avec une maintenance préventive améliorée, bien qu'elle soit affectée par la chute du prix du baril de pétrole", a-t-il déclaré.

Le second plan de l'Agence nationale du pétrole et du gaz consiste à développer et à générer des coûts supplémentaires dans les gisements matures existants, qui ne sont pas tous produits par des puits forés.

Dans ce cadre, l'ANPG encourage les opérateurs à effectuer une analyse sismique 4D, pour identifier les poches non produites, puis forer de nouveaux puits (dans des champs matures), une initiative prévue pour 2020.

D'ici 2020, de nombreux puits seront forés et apporteront également une production de pétrole supplémentaire.