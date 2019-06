Togo: Soleva se lance à son tour sur le marché du hors-réseau

L'opérateur hors-réseau Soleva, dirigé par le Togolais Charles Séna Ayenu, a officiellement lancé ses services samedi à Vogan.

Le hors-réseau est la solution la plus économique et la plus rapide pour raccorder les populations rurales à l'électricité. Le gouvernement togolais l'a bien compris en lançant il y a quelques mois un projet baptisé 'Cizo' qui vise à raccorder 2 millions d'habitants dans les cinq prochaines années grâce à des kits solaires.

Soleva est le deuxième acteur de ce marché après le Britannique BBOXX.

Le système est assez simple. L'équipement comprend des panneaux solaires et des batteries permettant de stocker l'électricité. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, ventilateur, etc.) en basse consommation. Le paiement s'effectue par portable via les applications des banque mobile.

Le lancement des activités de SOLEVA, mené par le consortium Paygo Ventures rassemblant Wawa Energy Solutions et Aphelion Energy, s'est déroulé en présence de Tiem Bolidja, le représentant du ministre des Mines et de l'Energie.

Lors de son intervention, Charles Séna Ayenu a salué l'initiative présidentielle qui consiste à doter le pays d'une couverture en énergie bon marché.

Un accès à l'électricité subventionnée par l'Etat grâce à un crédit offert aux utilisateurs.

Soleva proposera des kits payables sur 3 ans. La société prévoit de recruter 600 jeunes commerciaux.