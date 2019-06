Congo-Kinshasa: RDC-Congo Brazzaville - Denis Sassou Nguesso console Félix Tshisekedi

Tshisekedi fils n'a pas pleuré seul son Feu Père et ancien Premier Ministre congolais, Etienne Tshisekedi wa Mulumba-décédé le 1er février 2017 en Belgique et qui, contre toute attente, vient d'être inhumé au pays de ses ancêtres, soit deux ans et quatre mois après sa triste disparition.

Plusieurs de ses Homologues Chefs d'Etat, spécialement africains l'ont activement accompagné durant ces obsèques qui ont véritablement été riches en évènements. De manière particulière, la présence du Chef de l'Etat de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso qui, durant deux jours a consacré tout son temps pour partager la douleur avec son Homologue congolais et la famille éplorée, aura été hautement significative en termes de consolation à l'endroit de l'héritier politique et biologique de l'Illustre disparu.

Hommages au Héros

D'aucuns ont peut-être eu raison d'appuyer qu'à quelque chose "malheur est bon". Le cas échéant, allusion est faite aux funérailles de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, l'ancien principal opposant congolais et Gourou politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Udps, qui ont eu lieu deux ans après le décès ; mais... dans un contexte inédit où l'Illustre disparu a été objet des hommages mérités. En effet, il faut noter que cinq Chefs d'Etat africains n'ont ménagé aucun effort pour faire le déplacement de Kinshasa afin de joindre leurs larmes à celles du Chef de l'Etat congolais et de son peuple, pour pleurer mais surtout rendre hommages à celui que plus d'un congolais appellent affectueusement "Héros national".

Pleurer avec ceux qui pleurent

Parmi ces Chefs d'Etat, il y a lieu de citer celui de la République du Rwanda, Paul Kagame dont la présence à ce deuil, la journée du vendredi 31 mai dernier, a pansé vraisemblablement les plaies de la redoutable base de l'Udps pour qui, le Rwanda égalait autrefois le potentiel adversaire de la RD. Congo, voire le réel ennemi. Ce, en raison de menaces régulières dont la RD. Congo est victime depuis deux décennies, de la part des troupes soupçonnées de provenir du Rwanda. Dans la même perspective, la présence du Premier Citoyen Angolais, João Lourenço a été très significative autant eu égard à ce qu'elle traduit à l'endroit de l'Illustre disparu mais aussi vis-à-vis du cinquième Chef de l'Etat congolais et de son peuple ; car ayant pris avec son Homologue, le vendredi 31 mai dernier, l'engagement de réhabiliter le chemin de fer allant de la ville de Kolwezi à la Cité de Dilolo.

A cela, il faut ajouter son engagement à renforcer la sécurité dans la région, en étroite collaboration avec la RD. Congo et la République du Rwanda. Force est de souligner aussi la présence remarquable des Chefs d'Etat de la République de Zambie, Egdar Lungu et du Centrafricain, Faustin-Archange Touadéra. Dans la foulée des obsèques au Sphinx de Limete, l'on aura sans nul doute noté la sympathie du Chef de l'Etat de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso qui, pendant deux jours, n'a pas su abandonner un seul instant son Homologue congolais, et ce, partant de la phase consacrée au recueillement au stade des martyrs de Kinshasa jusqu'à l'étape de l'inhumation, dans une concession familiale à N'sele.

Grande absence de Kabila et sa famille

Si la famille Mobutu était valablement représentée au deuil de l'opposant congolais, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, loin s'en faut pour la famille Kabila. La présence du Gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila était loin de rentrer dans le cadre familial. Ce constat se veut apparemment banal, mais en clair, il va sans dire que dans le chef de l'opinion, nombreux compatriotes auraient été aux anges de vivre la communion physique et médiatique de cette grande famille du pays avec celle de Tshisekedi, en ce moment difficile. Ce, comme ce fut le cas lors de la célébration, le 24 janvier 2019, de la première passation du pouvoir démocratique au sommet de l'Etat congolais. D'ailleurs, au cours de ces funérailles, visiblement plusieurs Kinois et militants de la coalition au pouvoir, CACH, n'étaient pas las de scander : "bima... ", en faisant à tort allusion au cortège de l'ancien Chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila, qui ne l'était pas malencontreusement.

L'on retiendra, en tout état de cause, que bon nombre d'opposants congolais n'ont pas pris part aux obsèques de celui qui aura été leur inspirateur politique. Martin Fayulu Madidi dit "n'avoir pas été invité officiellement" auxdites obsèques, à l'instar d'autres personnalités politiques de son rang. Il aura, toutefois, rendu un vibrant hommage à l'Illustre disparu par un message twitter dans lequel il se veut reconnaissant de ce qu'aura représenté dans sa carrière politique, l'Illustre disparu. Bon gré malgré leur absence remarquable, les opposants Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont dû emboiter les pas à leur colistier Fayulu. Ce, aux antipodes notamment de l'opposant Adolphe Muzito qui, malgré sa présence à Kinshasa, n'a osé fouler un seul orteil à ces funérailles. Tshisekedi Père repose désormais en paix, au pays de ses aïeux à Kinshasa où un mausolée digne de son rang a été construit en sa faveur, sur fonds propre du gouvernement congolais.