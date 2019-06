Congo-Kinshasa: E. Tshisekedi admis à titre posthume "Grand cordon" de l'ordre national des «Héros nationaux Kabila-Lumumba»

L'on s'y attendait tous mais hélas, cela n'a pas été le cas. Le premier Docteur et ancien Premier Ministre congolais, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba n'a pas été élevé au rang de Héros national comme l'aurait souhaité la majeure partie de la population plus particulièrement les combattants de l'UDPS, sa famille politique.

Mais cependant, il a été admis à titre posthume au rang du grand cordon de l'ordre national, des Héros nationaux Emery Patrice Lumumba-Laurent Désiré Kabila. Ce titre lui a été décerné le samedi 1er juin au cours d'une cérémonie d'adieux organisée dans le mythique stade de Martyrs de la pentecôte.

Des Chefs d'Etat africains honorent

Les adieux difficiles, c'est le moins que l'on puisse dire pour ce qui a été les hommages rendus au Feu Docteur en droit. Trois jours auront suffi pour pleurer celui que l'on a surnommé "ya Tshisthi". A cette occasion, plusieurs Chefs d'Etat africains ont fait le déplacement pour venir consoler le fils biologique du défunt, devenu Président de la République, à savoir Félix Tshisekedi. A l'affiche, les Présidents rwandais Paul Kagame, l'angolais Joao Lourenço, Edgar Lungu de la Zambie, Sassou Nguessou du Congo-Brazzaville et tant d'autres personnalités politiques de tous les coins de la planète ayant répondu présent pour honorer la mémoire du père de la démocratie, le leader charismatique et opposant historique de l'Udps qui a consacré toute sa vie dans la lutte pour l'instauration d'un Etat de droit et surtout du progrès social.

Décoration

Il n'y a plus donc de débat sur l'élévation ou pas au titre de Héros national. L'ordre national de la chancellerie a tout tranché. Tshisekedi père a été admis à titre posthume au rang du Grand cordon de l'ordre national des Héros nationaux, un titre décerné au défunt grâce à son combat mené pour l'avènement d'un Etat de droit en RDC. Cette décoration a fait jaser dans le chef de la population congolaise qui voudrait voir le patron de l'UDPS être élevé au rang de Lumumba et Kabila père. Autrement dit, nombreux veulent que le trépassé soit considéré au même titre que Lumumba et Kabila père. D'après plusieurs sources concordantes, la procédure pourrait se poursuivre au niveau de l'Assemblée nationale puis au Sénat pour trancher si oui ou non, "ya Tshitshi" pourrait être élevé comme étant le troisième Héros national du Congo-Kinshasa.

L'homme et son histoire

Pour rappel, Etienne Tshisekedi est né le 14 décembre 1932 à Luluabourg, l'actuelle ville de Kananga. Il a fait ses études humanitaires à l'option latine au collège Saint Jean Berchermans de Kamponde au Kasaï. Il a préparé et présenté la très rude épreuve de grec exigée pour l'ouverture de la Faculté de droit. Il est sorti de l'Université de Lovanium, premier docteur en droit, en décembre 1961.

Il a été nommé Commissaire Général Adjoint à la justice, le 3 janvier 1961. Il a dirigé l'Ecole Nationale de Droit et l'Administration (ENDA). Il est passé dans nombreux postes phares du pays sous Mobutu dont la dernière avant la création de l'UDPS a été sa nomination comme membre du Conseil d'Administration de l'Université du Zaïre à partir de 1971. Il a ensuite été réélu Député (Commissaire du peuple) lors de trois premières législatures de la deuxième République dans la circonscription de Kabinda.

Marié à maman Marthe, Etienne Tshisekedi pourra désormais reposer dans sa dernière demeure. Il a été inhumé le samedi 1er juin dans la concession familiale de la N'sele.