Congo-Kinshasa: CAN Egypte 2019 - Les Léopards démarrent leur stage avec un moral au zénith

C'est parti pour un stage bloqué de plus de deux semaines à Marbella, en Espagne, en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019.

Les Léopards de la RDC se sont regroupés samedi comme initialement prévu et ont effectué leur toute première séance d'entraînement, dimanche 2 juin, sous la conduite de Jean-Florent Ibenge qui va jouer sa troisième Can de suite, et qui voudrait peut-être sortir par la grande porte. Les Léopards sont très sereins et déterminés de réussir cette Can, apprend-on de la Direction de communication de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), qui précise que durant ce stage, seul l'entraîneur pourrait communiquer au nom de l'équipe, les joueurs sont interdis de parler. Ils doivent se concentrer au travail.

La délégation des Léopards à Marbella a été scindée en trois. La Première, c'est celle qui est partie de Kinshasa dont faisait partie le coach Ibenge. Ils ont quitté la capitale samedi 1er juin, à 2 heures 15' par un régulier de la RAM, la Royal Air Maroc, compagnie aérienne marocaine, à destination de Casablanca, où ils sont arrivés à 7 heures 50'. De Casablanca, ils ont pris un autre avion à partir de 9 heures où ils sont arrivés en Espagne, à 13 heures 15' locales.

Cette première partie de la délégation a été composée de huit membres du staff technique (médical, management et sécurité), ainsi que 12 joueurs.

La deuxième partie, c'est celle des internationaux expatriés, qui ont rejoint le groupe dimanche 2 juin, à Marbella, en Espagne.

Le troisième et la dernière partie de la délégation rejoindra le groupe un peu plus tard. Elle est restée à Kinshasa pour des formalités administratives de l'octroi des passeports. Dans ce lot, se trouve Gianneli Imbula de Rayo Vallecano en Espagne et du gardien Parfait Mandanda de Dinamo Bucarest en Roumanie. Il y a également Jackson Muleka du Tout-Puissant Mazembe et d'autres membres du staff.

Tout au long de ce stage, faut-il rappeler, les Léopards livreront deux matches amicaux. Notamment, contre le Burkina Faso et le Kenya.

Ci-dessous, la délégation qui est partie de Kinshasa

Membres du staff

Jean -Florent Ibenge Ikwange, Sélectionneur Principal,

Zahera Mwinyi, Sélectionneur Adjoint,

Pamphile Mihayo Kazembe, Sélectionneur Adjoint,

Jean-Pierre Bungu Kakala, Médecin,

Paulin Mivaka, Soigneur,

Mohammed Kalambay Otepa, Sécurité,

Serge Bageta Dikilu, Secrétaire-Intendant,

Yemo Momikia, Kitman,

Joueurs

Auguy Kalambay (SANGA BALENDE/RD Congo),

Ley Matampi Vumi (AL ANSAR CLUB MEDINA/Arabie Saoudite),

Padoue Bompunga Botuli (AS V.CLUB/ RD Congo),

Djuma Shabani (AS V.CLUB/ RD Congo),

Djos Issama (TP MAZEMBE/RD Congo),

Christian Luyindama Nekadio/ GALATASARAY/ Turquie),

Glody Ngonda Mujinga (AS V.CLUB/RD Congo),

Bobo Ungenda (PRIMEIRO DI AGOSTO/Angola),

Trésor Mputu (TP MAZEMBE/ RD Congo),

Nelson Munganga OMBA (AS V.CLUB/ RD Congo),

Fabrice Ngoma LWAMBA (AS V.CLUB/ RD Congo),

Elia Lina Meschack (TP MAZEMBE/RD Congo)

La délégation qui est partie de l'Europe

Anthony Mossi (CHIASSO FC/ Suisse),

Arthur Masuaku (WESTHAM/ Angleterre),

Wilfried Moke Abro (MKA ANKARAGÚCÚ/ Turquie),

Fabrice N'sakala (ALANYASPOR/ Turquie),

Marcel Tisserand (WOLFSBOURG/ Allemagne),

Chadrac Akolo (VfB STUTTGART/ Allemagne),

Merveille Bope Bokadi (STANDARD DE LIEGE/ Belgique),

Chancel Mbemba Mangulu (PORTO FC/ Portugal),

Paul-José Mpoku (STANDARD DE LIEGE/ Belgique),

Youssouf Mulumbu (KILMARNOCK/ Ecosse),

Aaron Tshibola (KILMARNOCK/ Ecosse),

Britt Assombalanga (MIDDLESBROUGH FC/ Angleterre),

Cédric Bakambu (BEIJING GUAON/ Chine),

Yannick Yala Bolasie (ANDERLECHT/ Belgique),

Jonathan BOLINGI MPANGI (ANTWERP/ Belgique),

Jacques MAGHOMA (BIRMINGHAM/ Angleterre).

La délégation qui rejoindra après

Joueurs

Jackson Muleka (TP MAZEMBE/ RD Congo),

Parfait Mandanda (FC DINAMO BUCAREST/ Roumanie),

Gianneli IMBULA (RAYO VALLACANO/ Espagne),

Kabongo Kasongo (WEDHA CLUB/ Arabie Saoudite),

Staff

Rainier-Patrice Mangenda Sukuswa, SGA/ ARD (FECOFA),

Prosper BONGEMBA NGELI, Kinésithérapeute,

Jerry Gérard-Désiré ANGENGWA AGBEME, TMO,

Serge NIANGI YUKA, Kitman.