Congo-Kinshasa: UNSAC - Les Etats membres ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération sous-régionale

La situation politique et sécuritaire en Afrique centrale était au cœur des travaux de la 48ème réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), tenue le vendredi 31 mai 2019 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

Au cours de leurs échanges, les ministres des Etats membres ont adopté le Rapport de la réunion des experts qui s'est déroulée du 27 au 30 mai. Le Comité s'est félicité de la mise en œuvre effective, par ces derniers, des recommandations issues de sa 47ème réunion ministérielle tenue à N'Djamena, au Tchad, du 3 au 7 décembre 2019.

S'en est suivi l'élection du bureau à l'issue de laquelle la RDC a officiellement pris les commandes de l'UNSAC pour six mois. Mwendi Malila Franck, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration régionale, représentait le Gouvernement congolais.

La RDC aux commandes

"L'évolution de l'actualité récente de nos pays respectifs ponctuée par les activités des groupes terroristes tels Boko Haram et la LRA, le mercenariat et le crime organisé, la piraterie maritime, le trafic illicite des ressources naturelles, la libre circulation des personnes, l'impact sécuritaire des conflits résultant de la transhumance et du pastoralisme doit être examiné", a-t-il laissé entendre.

Plusieurs recommandations ont été formulées après que les membres du Comité aient examiné, à huis clos, la question du financement des institutions régionales ainsi que des problématiques sécuritaires liées à la transhumance transfrontalière dans la sous-région.

Le Comité a noté que malgré ces développements positifs, l'Afrique centrale continue d'être confrontée à des défis sécuritaires considérables notamment, les activités des groupes armés, le terrorisme, la piraterie maritime, le mercenariat et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Toutefois, les membres du Comité ont réaffirmé la volonté de leurs Etats de renforcer la coopération sous-régionale pour relever ces défis.

Quelques avancées...

Cependant, le Comité a pris bonne note des développements positifs dans la sous-région notamment, la bonne tenue des élections générales du 30 décembre 2018 qui ont permis à la République Démocratique du Congo de connaître une alternance pacifique. Le Comité a présenté ses vives félicitations à Félix Tshisekedi, ainsi que ses vœux de plein succès dans l'exercice des hautes charges que le peuple congolais lui a confiées. Il se félicite aussi des progrès réalisés dans le cadre de l'Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine notamment, la signature de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA), suivi du renforcement du caractère inclusif du Gouvernement et des mécanismes de mise en application dudit Accord. Le Comité a appuyé les efforts des autorités centrafricaines ainsi que le plaidoyer pour la levée totale de l'embargo.

Au cours de cette réunion, le Comité a également entendu une communication du Ministre des Affaires Etrangères de la République du Cameroun sur la situation sociopolitique qui prévaut dans son pays. Il a pris acte des efforts du Gouvernement du Cameroun pour trouver une solution durable à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. Par ailleurs, il a exprimé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement du Cameroun ainsi que ses encouragements au Gouvernement pour la poursuite du dialogue en vue d'une résolution pacifique de cette crise.

Recommandations

Sur la transhumance transfrontalière, les Ministres ont réaffirmé, à l'issue de leurs délibérations, l'importance du pastoralisme et de la transhumance pour les économies de plusieurs Etats de la sous-région, particulièrement au Cameroun, en République Centrafricaine et au Tchad. Ils ont pris note des tensions, de plus en plus récurrentes entre les éleveurs nomades et les communautés locales en RDC et dans plusieurs pays de la sous-région, lesquelles risquent de porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Ils ont aussi exprimé leur profonde préoccupation concernant les dégradations que fait peser sur la biodiversité, la présence d'animaux d'élevage dans les aires protégées, et exprimé leur vive préoccupation sur la recrudescence de la prolifération des armes légères et de petit calibre, du terrorisme, de la criminalité, du braconnage, du trafic de drogue ainsi que le pillage des ressources naturelles liés à la transhumance transfrontalière.

Hormis cela, les ministres ont sensibilisé les Etats concernés d'apprécier l'opportunité à adopter des mesures permettant une transhumance contrôlée et pacifiée, tant au niveau national que bilatéral, y compris dans le cadre de leurs commissions mixtes de coopération ; inviter le Secrétariat général de la CEEAC à conclure dans les meilleurs délais et de manière inclusive, le processus d'élaboration des mécanismes de régulation communautaire du pastoralisme et de la transhumance en Afrique centrale ; appeler d'urgence à une conférence de haut niveau pour discuter des questions liées au pastoralisme et à la transhumance transfrontalière en vue d'une gestion concertée et intégrée ; et déclarer demeurer être saisi de cette question.

Questions financières

Pour ce qui est du financement des institutions régionales, les Ministres ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération sous-régionale pour relever les défis auxquels l'Afrique centrale est confrontée, y compris dans le cadre des institutions que leurs Etats ont mises en place. Ils ont ensuite pris note des retards enregistrés dans le paiement des contributions aux différentes institutions et mécanismes sous régionaux, et invité les Etats à accorder une attention particulière aux obligations auxquelles ils ont souscrit pour le fonctionnement efficient des mécanismes sous-régionaux de coopération en matière de sécurité et d'intégration. Par ailleurs, ils ont encouragé les Etats membres à participer activement aux réunions consacrées à la réforme institutionnelle de la CEEAC. Et, enfin, insisté que les réflexions dans le cadre de la réforme en cours qui aboutissent à la mise en place de mécanismes appropriés garantissant le versement régulier des contributions financières.

Il faut noter que c'est la première fois que la RDC accueille les travaux de l'UNSAC depuis que son Secrétariat a été confié au Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale en 2011.