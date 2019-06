Congo-Kinshasa: Obsèques d'Etienne Tshisekedi - Pari gagné pour Lucien Lundula !

Arrivée le 30 mai 2019, à 19h24', la dépouille mortelle du Premier ministre Etienne Tshisekedi wa Mulumba a été inhumée le 1er juin au mausolée érigé à Nsele, dans la périphérie Est de Kinshasa, après un hommage solennel lui rendu par les congolais au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Pour un événement, les funérailles organisées en mémoire de cette icône de la démocratie resteront gravées dans les annales de l'histoire récente du pays. Un moment mémorable qui aura vu des congolais, dans leur diversité, communier autour des valeurs leur léguées par l'illustre disparu, véritable chantre de la démocratie. Et, Pour son deuxième événement public majeur après son investiture au mois de janvier, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura gagné son pari d'offrir des obsèques dignes à son défunt père. Chapeau bas, également, au comité d'organisation piloté par Lucien Lundula qui, en un temps record, soit deux semaines de préparation, est allé au-delà des espérances, en offrant un instant magique qui restera estampillé dans la mémoire collective.

La cérémonie à laquelle six Chefs d'Etats étrangers avaient rehaussé de leur présence, avait pris des allures festives au regard de l'affluence enregistrée, deux jours durant, sur le site de l'événement. La chapelle ardente en dessous de laquelle était exposé le cercueil enveloppé du drapeau national et sur lequel un béret, l'un des derniers qu'arborait Etienne Tshisekedi, était posé, symbolisait, à elle seule, toute l'ampleur de cet événement mémorable diffusé en direct sur la chaîne nationale. Une trouvaille qui aura mis en relief le génie créateur congolais par le biais d'un jeune artiste, en la personne de Christophe Meko.

Le stade qui, entretemps, avait pris un coup d'assainissement, était en lui-même un motif supplémentaire d'attraction sous les regards émerveillés des hôtes de marque du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tapis rouge, podium gigantesque, décor futuriste, drones etc, tout y était pour donner un éclat particulier à l'événement.

Aucun incident majeur n'a émaillé la manifestation qui s'est négociée dans le calme et la discipline, nonobstant quelques dérapages mineurs, sans grand impact sur le déroulé de la cérémonie. De quoi rendre une fière chandelle au Comité d'Organisation qui, en synergie avec le protocole d'Etat, a pu gérer tous les périmètres de l'événement avec dextérité et maîtrise. Aux appréhensions exprimées autour d'une rixe éventuelle entre la famille biologique et politique du « Sphinx » de Limete qui n'ont pas eu leur sens, il leur a été opposé un contexte de parfaite cordialité entre les deux parties tout au long des funérailles. Bien plus, les combattants de l'UDPS réputés imprévisibles dans leurs actes, ont affiché, à l'occasion, une discipline qui tranchait nettement avec leur caractère excitée et agitée.

La brouille actuelle avec, à la clé, les querelles intestines autour du leadership du parti, n'a pas non plus eu un brin d'espace pour se mettre en évidence. Tous les leaders de l'UDPS ont fait preuve de continence et de dépassement, en mettant plutôt en avant leur ressentiment vis-à-vis de la mémoire de celui qu'ils tiennent pour le Père de la démocratie.

L'un des symboles de la décrispation aura sans doute été la présence de la famille de l'ex président Mobutu dont le rapatriement du corps est annoncé dans les tout prochains jours. Dans la foulée, l'on a noté la présence de quatre de treize parlementaires encore vivants qui ont honoré leur « compagnon d'infortune », en l'occurrence, Gabriel Kyungu, Dia Oken, Biringanine et Kapita Shabangi.

Pour son deuxième événement public majeur après son investiture au mois de janvier, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, aura gagné son pari d'offrir des obsèques dignes à son défunt père. Chapeau bas au comité d'organisation piloté par Lucien Lundula qui, en un temps record, soit deux semaines de préparation, est allé au-delà des espérances en offrant un instant magique qui restera estampillé dans la mémoire collective. Homme discret, percutant et chaleureux, il aura démenti les mauvais présages et fait dédire, par son expertise, tous ceux qui avaient parié sur un éventuel fiasco des obsèques d'Etienne Tshisekedi.