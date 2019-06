Burkina Faso: «Neerem» - Pour valoriser les vêtements et produits cosmétiques made in Burkina

«Beauté» en langue mooré, «Neerem», c'est aussi la beauté des tissus de choix entre la soie, la mousseline, les stretchs aux couleurs et motifs personnalisés, des approches singulières et uniques, le reflet de la joie mais aussi du bonheur pour célébrer le plaisir et le bonheur de s'habiller.

«Neerem», ce sont également des produits cosmétiques, des rouges à lèvre qui selon sa promotrice, peuvent tenir plus de 24h, le tout dans le respect de la santé de l'utilisateur et aussi des formules bien choisie assez nourrissantes et aussi des faux cils pour sublimer la beauté de la femme.

La collection «Revisite» qui a servi de prétexte pour la présentation de Neerem à travers ce défilé, est une redécouverte du «Luili pendé» et du bogolan à travers des couleurs tendance et colorant. Une création chic et glamour que Natacha Sawadogo a proposé à travers plusieurs tableaux. «Pour un début, j'ai choisi une collection féminine et avec le temps, je vais intégrer les vêtements pour homme.» Un rêve qui est soutenu et accompagner par Nadège Diarra Lompo, marraine de l'évènement.

«Je suis déjà habillée en Neerem et j'espère qu'il plaira à tout le monde», fait remarquer la marraine. Tout en indiquant que Neerem entend refléter l'élégance et la beauté de la femme, Nadège Lompo a invité les Burkinabè et les populations du monde entier à s'approprier cette marque qui espère-t-elle, grandira en âge et en sagesse. A l'occasion, le premier rouge à lèvres de la marque Neerem a été vendu aux enchères à 100.000 FCFA.