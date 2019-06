Sénégal: Conférence annuelle de l'Aims - La 28ème édition prévue à Dakar du 11 au 14 juin

Dakar accueille la 28ème édition de la conférence annuelle de l'Association internationale de management stratégique (Aims) pour la première fois en Afrique Subsaharienne. Organisée par l'Association sénégalaise des sciences de gestion (Assg), elle se tiendra à l'Université Cheikh Anta Diop, l'Institut africain de management et l'Excellence universitaire africaine du 11 au 14 juin 2019.

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), ce sera sous la présidence effective du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Cheikh Oumar Hanne.

Les chercheurs venus d'Europe, d'Amérique, d'Afrique débattront autour du thème « la pensée managériale à l'épreuve des forces de disruption ». En effet, explique-t-on, face aux changements radicaux et profonds engendrés par des phénomènes comme l'usage des nanotechnologies, le développement de la technologie blockchain, les big data, le mobile banking, le sharing, entre autres, les entreprises réinventent leur stratégie et les modèles économiques y afférents.

«Aussi, les innovations de type frugal et inversé ont fini de démontrer les potentialités de l'Afrique à alimenter une nouvelle pensée managériale. Les thèmes majeurs du management stratégique seront discutés à côté de sujets moins fréquents en lien avec les problématiques stratégiques, notamment le secteur informel, la corruption, les pratiques magico-religieuses, etc », lit-on dans le document.

Ainsi, plus de cent articles répartis en 28 ateliers, cinq table-rondes, une session de controverse et deux conférences de haut niveau sont prévus. Plusieurs organisations nationales sont partenaires de l'événement comme la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepeme), West Africa rating agency (Wara), Port autonome de Dakar (Pad), et les institutions universitaires publiques et privées du Sénégal. La conférence d'ouverture animée par Pr Kenneth Amaeshi de l'Université d'Edimbourg (Grande Bretagne) porte sur le thème « Africapitalism for management in Africa ». Elle sera introduite par Pr Ibrahima Thioub, Recteur de l'Ucad de Dakar.

Créée depuis les années 90, l'Aims représente de nos jours, la principale association francophone d'enseignants et de chercheurs en management stratégique et organisationnel.