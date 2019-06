Cote d'Ivoire: Tourisme et voyage - Décollage en toute assurance pour l'APV-Côte d'Ivoire

Une couverture santé et une alliance stratégique sont au menu des deux conventions signées le vendredi 31 mai, entre le patronat des voyagistes ivoiriens et Swan Group Holding.

Offrir une sécurité sociale efficiente, avec à la clé une assurance santé pour les patrons et agents de voyage de Côte d'Ivoire, ainsi que leurs conjoint (e)s et enfants, est l'un des points-clés de la convention d'assurance signée entre Mme Marie Reine Koné, présidente de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire (Apv-Côte d'Ivoire) et M. Joseph Akiki fondateur et Pdg de Swan Group Holding.

C'était le vendredi 31 mai, à Abidjan-Plateau, et cette convention d'assurance qui constitue le premier acte de portée sociale de la nouvelle présidente de l'Apv-Côte d'Ivoire, répond à son souci de fonder la performance des agences de voyage dans un écosystème touristique en plein boom, sur la solidarité, un meilleur traitement salarial pour plus de professionnalisme. En tout cas depuis son élection, le 15 janvier dernier, Mme Marie Reine Koné et son bureau, qui dès le 5 avril, a adopté une nouvelle identité en devenant l'Apv-Côte d'Ivoire, se soustrayant de son épithète de syndicat, voit les choses en grand. Pour emprunter une expression chère au transport aérien, l'on pourrait dire que l'Apv assure un décollage de ses activités sociales en toute... assurance.

Dans le même élan, la seconde convention qui lie l'Association au groupe international libanais et présent dans le monde entier, avec 10 pays en Afrique via sa filiale Sia Travel Insurance, vise à accroitre et bonifier le taux de commissionnement des agences ivoiriennes sur les marchés internationaux. L'incidence recherchée étant pour l'assureur Sia de fournir les meilleurs services d'assistance médicale et voyage dans la région grâce à son vaste réseau de sociétés internationales d'assistance voyage et de ses agents d'assurance, le tout géré par des cadres professionnels du service clientèle, par des médecins et experts en logistique utilisant les meilleures infrastructures technologiques du secteur.

Bien au-delà, les deux parties entendent étoffer leur palette de collaboration au niveau des instances internationales, la holding du président Akiki se chargeant d'opérer un lobbying de bon aloi auprès des compagnies aériennes, des agences et organisations d'influence dans les domaines du tourisme et du transport aérien, des institutions de réassurance. La présidente de l'Apv-Côte d'Ivoire en a profité pour se féliciter de ce que les tutelles du Tourisme et des Loisirs, ainsi que des Transports accordent du crédit en tant qu'interface unique à l'Association, en ajoutant que cette signature de convention vient renforcer cette crédibilité.