Afrique: CAN - Le Sénégal, un challenger ambitieux selon Aliou Cissé

En conférence de presse, ce vendredi, Aliou Cissé le sélectionneur du Sénégal qui a publié une liste de 25 joueurs pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Egypte 2019, a refusé de faire porter le costume de favori à son équipe.

"Non, nous ne sommes pas LE favori de cette CAN mais tout de même des challengers ambitieux", a insisté le technicien sénégalais.

L'histoire récente de la CAN et le pedigree du Sénégal en phase finale de CAN avec une seule finale en 2002 font que les Lions ne peuvent être rangés que parmi les outsiders de la compétition, a insisté Cissé.

"Mais nous avons beaucoup appris, nous progressons et nous sommes ambitieux", a insisté le sélectionneur du Sénégal.

Pour la préparation, il a préféré appeler 25 joueurs parce que "certains sont encore en compétition", a-t-il argumenté de son groupe de performance où on note deux retours.

Sur ce groupe, il y Saliou Ciss, l'arrière gauche de Valenciennes (France) qui n'est plus réapparu en équipe depuis la Coupe du monde 2018.

"Ciss a l'avantage de connaître le groupe, il est compétitif et aussi, nous avons un gros déficit sur ce poste où ceux qui étaient appelés à le suppléer Adama Mbengue (SM Caen, France), Pape Djibril Diaw (Angers, France) et Racine Coly (Nice, France) n'ont pas beaucoup joué", a dit le coach sénégalais au sujet de l'ancien pensionnaire de Diambars appelé pour la Russie 2018 mais déclaré forfait à cause d'une blessure.

Henri Saivet (Bursaspor, Turquie) qui fait son retour dans une sélection nationale du Sénégal, sa dernière présence date de la CAN 2017. Le joueur qui a joué à Bordeaux (France), à Newcastle (Angleterre) et en Turquie (Sivasspor et Bursaspor), est compétitif mais aussi et surtout "il a l'expérience de la CAN et du groupe de performance". "Il est en concurrence avec de jeunes footballeurs", a rappelé Cissé.

Les Lions démarrent le stage de préparation mardi à Saly Portugal (Mbour, ouest) avant de s'envoler le 7 juin pour l'Espagne où aura lieu une bonne partie du stage de préparation. Le 15 juin, les Lions joueront un match de préparation contre les Super Eagles du Nigeria à Ismaïla en Egypte.

Le Sénégal est logé dans la poule C, avec l'Algérie, le Kenya et la Tunisie.

Liste des joueurs sélectionnés :

Gardiens : Alfred Gomis (Spal, Italie), Edouard Mendy (Reims, France), Abdoulaye Diallo (Rennes, France).

Défenseurs : Moussa Wagué (FC Barcelone, Espagne), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Kallidou Koulibaly (Naples, Italie), Salif Sané (Shalke04, Allemagne), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce), Lamine Gassama (Goztepe, Turquie), Saliou Ciss (Valenciennes, France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre).

Milieux : Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Krépin Diatta (Bruges, Belgique), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Alfred Ndiaye (Malaga, Espagne), Sidy Sarr (Lorient, France), Henri Saivet (Bursaspor, Turquie), Santy Ngom (Nancy, France).

Attaquants : Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Mbaye Niang (Rennes, France), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie), Diao Keïta Baldé (Inter, Italie), Ismaïla Sarr (Rennes, France), Sada Thioub (Nîmes, France), Moussa Konaté (Amiens, France).