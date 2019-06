Congo-Kinshasa: Eugénie Tshiela - « Etienne Tshisekedi est une icône dont le parcours légendaire fait de lui une référence et un héros.. »

«Etienne Tshisekedi est un père pour moi. Sa vie politique et sociale doit nous servir de référence pour les générations futures. Sa constance et sa détermination comme opposant doivent être pour la jeunesse congolaise, le soubassement de leurs vertus intellectuelles et sociales pour son émergence et son épanouissement. Etienne Tshisekedi est un icône dont le parcours légendaire fait de lui une référence et devrait mériter une élévation au rang de héros », a déclaré l'élue de Kananga pour le compte de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) aux législatives du 30 décembre 2018, Eugénie Tshiela Kamba, le samedi 01 juin 2019, quelques heures avant la mise en terre de l'homme historique de la politique congolaise.

Bref, seule, sa lutte qui reposait sur l'équilibre social, la création d'un Etat de droit, un Etat où les citoyens (zaïrois et Congolais) devaient vivre heureux en gagnant correctement leur pain quotidien sans se lancer dans la corruption, le détournement des deniers publics et autres, tel est le socle de son combat.

Eugénie Tshiela, réagissant à la polémique relative à l'élévation d'Etienne Tshisekedi au rang de héros, elle s'est exprimée en ces termes :« La polémique autour de l'élévation du feu Etienne Tshisedi comme Héros est nauséabonde et stérile. Indiscutablement, il incarne dans l'histoire de la RDC la détermination dans le combat pour la démocratie. A ce titre, il est digne d'être érigé en exemple pour les générations futures. Des millions de Congolais reconnaissant déjà Tshisekedi comme héros national n'ont plus besoin du parlement constitué de 500 personnes.

Pour Eugénie Tshiela, les Congolais doivent garder dans leur mémoire les vertus qu'incarnait ce grand monsieur. Pendant plus de 30 ans de lutte, seul le bien-être des Congolais à l'époque des zaïrois, était son cheval de bataille. Malgré les arrestations, les poursuites et relégations, il est resté ferme, déterminé et militant toujours pour la bonne cause. Mort dans le souci de faire de ce pays un paradis Africain en particulier, et mondial en général, cette vision doit être accomplie. Ce sera la seule manière pour les Congolais d'honorer la "mémoire d'Etienne Tshisekedi".