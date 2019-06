Cote d'Ivoire: Diabo / Languibonou - Assahoré Jacques et le peuple Gblô se préparent à rendre un hommage au Président de la République

Le peuple Gblô des sous-préfectures de Diabo et de Languibonou va rendre bientôt un vibrant et solennel hommage au Président de la République, Alassane Ouattara. C'est la principale information qui est ressortie, lors de la rencontre de concertation qui a eu lieu samedi dernier, au Foyer de Diabo.

Assahoré Konan Jacques, directeur général du trésor et de la comptabilité publique, par ailleurs cadre du Rhdp s'y est entretenu avec les populations desdites localités.

En outre, l'argentier de l'Etat a saisi l'occasion pour dire haut et fort à ses parents que lui et la plus part des cadres de la localité militent bel et bien au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) à visage découvert. Il avait à ses côtés, Jean Kouassi Abononouan, sénateur et Jacqueline N'Guessan, tous des cadres du Rhdp.

Justifiant l'hommage que le peuple Gblô veut rendre au Président de la République, Alassane Ouattara, Assahoré Konan Jacques, a affirmé qu'il s'agit, pour ce peuple baoulé, d'être tout simplement reconnaissant envers son bienfaiteur. Il en veut pour preuve les nominations à de hauts postes de responsabilité dans l'administration publique et dans la politique de plusieurs cadres originaires de Diabo et de Languibonou. « C'est à la suite d'un appel à candidature que le Président de la République nous a nommé au poste de directeur général du trésor et de la comptabilité publique. Mon frère, Jean Kouassi Abonouan a été nommé par le Chef de l'Etat sénateur. Ce qui fait que nous sommes pratiquement la seule localité de la Côte d'ivoire à avoir deux sénateurs. La liste des nominations est longue », a-t-il révélé.

Pour lui donc, le peuple Gblô qui sait être reconnaissant, va le démontrer au cours d'une cérémonie gigantesque. Pour Jean Kouassi Abonouan, il fallait donc venir porter la primeur de l'information aux populations avec à leur tête les chefs de cantons Gblô que sont Nanan Battey Thomas de Diabo et Nanan Yéman II de Languibonou. « Ce jour-là, nous ferons la démonstration de ce que le peuple Gblô est en phase avec la politique menée par le Président de la République, Allah Gnissan (Ndlr : Nom de baptême donné par le peuple baoulé au Président de la république) », a-t-il dit.

Si l'on en croit, Assahoré Konan Jacques beaucoup de sons de cloches ont été entendus à la création du Rhdp. « Nous sommes venus pour dire notre part de vérité », a-t-il lancé. Et cette part de vérité, a-t-il avoué, c'est que le Rhdp a été créé pour rassembler tous les ivoiriens de tout bord politique, de toutes les religions et régions pour bâtir une nation forte dans la paix. « Nous avons dit à nos parents qu'ils doivent prendre toutes leurs places dans ce train de développement », a-t-il insisté.

En tout cas, Yéboué Kouadio, le porte-canne de Nanan Battey, a rassuré leurs hôtes qu'ils ont compris leurs messages. « Nous ne faisons pas de politique. Mais nous suivons la voie de la vérité », a-t-il souligné. Une autre rencontre est prévue à Abidjan avec tous les cadres pour préparer cette journée historique.