Cote d'Ivoire: Bédié aux militants de Didiévi - « Vous êtes la graine dont la semence est source d'espérance pour le Pdci »

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Henri Konan Bédié, a échangé, le samedi 1er juin 2019, à Daoukro, avec ses militants de Didiévi, rapporte l'Aip

Au cours de cette rencontre, Henri Konan Bédié n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction face au comportement des militants de cette région de la Côte d'Ivoire.

« Vous êtes la bonne graine attendue, dont la semence ce jour à Daoukro, est source d'espérance pour un lendemain radieux et encore plus merveilleux pour le Pdci-Rda dans le département de Didiévi et dans la région du Bélier. Grâce à votre action, le village emblématique de notre guide Felix Houphouet-Boigny demeurera un bastion imprenable du Pdci-Rda», a expliqué le président du plus vieux parti politique ivoirien. C'était lors de la réception des peuples N'zi-Kpli et N'gban de Didiévi.

Le sphinx de Daoukro a profité de cette tribune d'échange pour exhorter ses hôtes du jour à davantage à la cohésion et surtout à l'union lors des activités politiques qu'ils mènent sur le terrain. « Accompagnez pour la circonstance, les autres frères et sœurs des autres départements du bélier pour mener à bien la marche de notre parti, comme ont su le faire avec foi et abnégation vos devanciers et aînés. Je vous invite à œuvrer diligemment et efficacement pour la réalisation effective, à la redynamisation du parti et des structures spécialisées que sont L'Ufpdci et les Jpdci. Je vous invite à poursuivre la sensibilisation, à l'enrôlement de nouveaux électeurs en âge de voter », a exhorté Henri Konan Bédié.

Pour lui, l'objectif prioritaire du Pdci-Rda, est et demeure la reconquête du pouvoir d'Etat en 2020.