Cameroun: Emmanuel Pi Djob is back

L'artiste d'origine camerounaise revient de plus belle avec deux singles qui annoncent l'arrivée très prochaine de l'album.

Kename (en langue bassa) et Exile Radio (version anglaise et française) avec le monument Manu Dibango sont les dernièrs titres de l'artiste auteur-compositeur interprète Camerounais Emmanuel Pi Djob. Ces extraits de son futur album sont sortis le 23 mai 2019.

Kename est comme une réponse à la promesse que le prince de Ndogsul avait fait à la presse camerounaise en 2017. Pi Djob avait promis une chanson en sa langue maternelle, et un duo avec Manu Dibango dans son prochain album. Un album où dominent les rythmes, sonorités et instruments Camerounais.

Appelé « Professeur» par les artistes outre Atlantique, le Camerounais Pi Djob est un homme aux multiples talents. Pi Djob est apprécié et acclamé aussi bien sur le continent africain, qu'en Europe et en Amérique, comme auteur-compositeur inspiré, soliste, directeur de choeur et pédagogue. Sa voix s'est forgée au feu du Gospel africain américain, style dans lequel il a gagné la reconnaissance de ses pairs. Des Dixie Humming birds à Rhoda Scott, en passant par les Five Blind Boys Of Alabama, le groupe Ma Case, Olivier Tshimanga, Doudou Gouiran, Lavelle, le Duke Orchestra, Georges Seba, le Golden Gate Quartet, Liz Mc Comb, Were-Were Liking et le Village Ki-Yi, Ray Lema, Pierre Akendengue, Soriba Kouyaté, Screaming Jay Hawkins ou encore Helen Carter et Gospel Pour Cent Voix... les rencontres et collaborations jalonnent et enrichissent son parcours. Son ouverture à toute forme de musique lui permet d'être invité par des artistes hors du contexte Gospel comme le groupe Rinocérôse ou d'enregistrer du John Adams avec l'Orchestre de Montpellier.

L'histoire débute au Cameroun, quand Pi Djob forme à Yaoundé le Bayembi's International, groupe de gospel panafricain qui rencontrera une jolie célébrité au tournant des années 90.

Pi Djob quitte ensuite son pays Bassa natal pour s'établir en France et poursuivre l'aventure d'un gospel métissé d'Afrique et d'Amérique, mais aussi d'Europe, à travers les Black & White Gospel Singers.

Depuis 2005, Pi Djob dirige également By the Gospel River, formé entre autres avec Didier Likeng et François Nyame- Siliki, ainsi que le chœur Gospelize It!

Pi Djob subjugue le jury de The Voice France en 2013, où il sort demi-finaliste. Son dernier album, Get on Board sorti en 2016 a été présenté lors d'un gigantesque concert à Douala au Cameroun en octobre 2017.