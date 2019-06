Cote d'Ivoire: Maladies cardiovasculaires - Drogba soulage plusieurs centaines de personnes à San Pedro, Bouaké et Korhogo

La Fondation Didier Drogba et ses partenaires poursuivent la caravane à travers les différentes villes de Côte d'Ivoire pour le dépistage des populations en vue de les préserver des problèmes cardiovasculaires.

Le samedi 1er juin 2019, selon une note officielle transmise par la structure à fratmat.info, cette vaste campagne a marqué un arrêt à San Pedro. 340 personnes ont été dépistées dès la première étape, en attendant encore d'autres patients pour les prochaines séances.

Avant la ville de San Pedro, les populations de la région de Gbêkê ont pu bénéficier de l'assistance des médecins envoyés par l'ex-capitaine des Éléphants. C'était les 18 et 19 mai 2019. A cette étape, 387 personnes pour la première journée et 364 personnes le deuxième jour, reçus aux différentes séances ont, pour les uns, bénéficié de conseils d'usage et de conduite à tenir afin de les aider à une amélioration de leur santé cardiaque. Et pour les autres, de traitements.

Après Bouaké, c'était au tour de la ville de Korhogo d'accueillir l'Unité mobile de la fondation. A ce stade de la caravane, les populations de tout âge n'ont pas hésité à accourir vers l'unité. Au total, 328 personnes et 415 autres, respectivement les première et deuxième journées, sont passées au scanner.

« Notre mission est d'apporter de l'assistance aux populations. Faire de la prévention et les orienter vers de saines attitudes pour une meilleure hygiène de vie. Dans un premier temps, connaître son statut est important. Tout part de là. Et dans un second temps, la fondation à travers ses médecins, leur administre des soins et apporte toute l'assistance », explique Didier Drogba, le président de la fondation éponyme.

La caravane de dépistage des maladies cardiovasculaires menées par Drogba à travers sa fondation, a démarré depuis le début de cette année 2019. Après le District d'Abidjan, l'équipe du bienfaiteur parcourt depuis le mois de mars, les villes de l'intérieur. Au nombre de celles-ci, Grand-Bassam, Aboisso, Abengourou, Bondoukou...