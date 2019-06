Cote d'Ivoire: Dîner croisière de bienfaisance - Le Rotary Bingerville Paris-village organise une levée de fonds pour «sauver» l'Epp Gbagba Nord de Bingerville

Le Rotary Bingerville Paris-village a organisé un diner croisière à double sens dans la soirée du samedi 25 mai, sur Lady Mayama, un bateau de plaisance d'une société de transport lagunaire abidjanais.

Partis d'Abatta dans la commune de Bingerville, les membres du club service durant 2h30 de croisière ont vogué au fil des flots de la lagune ébrié. Ce temps d'escapade qui leur a permis de vivre un moment d'exception qui ne leur a pas fait oublier l'objectif du rendez-vous dinatoire. C'est-à-dire lever des fonds pour « sauver l'école primaire publique Gbagba Nord » et la passation de charge entre la présidente sortante, Mme Suzanne N'Doumi et la nouvelle dirigeante, Michelle Haddad Pitté.

« Nous avons besoin de 50 millions de Fcfa pour la rénovation du groupe scolaire Gbagba Nord de Bingerville », a lancé la présidente du club service Michelle Haddad Pitté à l'entame de sa prise de parole. Et de renchérir: « Nous rotariens, notre première mission, c'est le social, le bien-être des populations. C'est pourquoi je m'en vais vous dire que nos enfants de l'epp Gbagba Nord de Bingerville ont plus que besoin de nous pour sauver leur école, car leur avenir en dépend »

La nouvelle dirigeante a ensuite présenté l'établissement scolaire à l'aide d'une vidéo montrant des images qui interpellent plus d'un. « Le groupe scolaire Gbagba Nord de Bingerville n'est pas électrifié, des eaux usées traversent la cours de l'école, pas de cantine scolaire, ni de point d'eau, les murs sont délabrés, le sol dans les salles de classes est cassé, les tableaux sont usés, les tables-bancs insuffisants à tel point que les enfants s'asseyent à 3 ou 4. Il n'y a pas de clôture et l'école avoisine le cimetière municipal. Le plus souvent des personnes traversent la cour de l'école avec des corps », a-t-elle expliqué. Et d'exhorter les rotariens à participer activement à cette action qu'elle juge urgente afin de redonner vie à ce groupe scolaire composé de deux écoles (Gbagba Nord 1 et 2).

Avant, il y a eu la remise de la charte du club et la passation de charge entre Suzanne N'Doumi (présidente sortante) et Michelle Haddad Pitté. Dans La prise de parole la présidente sortante a exprimé sa reconnaissance aux rotariens pour la confiance placée en elle. « Un honneur pour moi d'avoir été la première présidente du Rotary Bingerville Paris-village. C'est un symbole que l'histoire retiendra. De 5 au départ nous sommes passés à 20 membres et ensuite une trentaine aujourd'hui. L'occasion est pour moi de vous exprimer toute ma reconnaissance. A ma jeune sœur Michelle qui prend la tête de notre organisation, il te revient de poursuivre l'œuvre. Je reste à ta disposition pour t'aider à la réussir», a-t-elle rassuré.

Bien avant, elle a dressé un bilan de son année d'exercice (2018-2019). Un bilan jugé positif pour une organisation qui est née officiellement en 2018, selon elle.

La remise de la charte a été faite par Marie Irène Richmond, past-gouverneur Afrique de l'Ouest du club 9001 qui a ce titre a prodigué de sages conseils à la nouvelle présidente tout en l'invitant à être la locomotive qui tire les autres. « Je souhaite que tu formes une équipe soudée avec qui tu pourras relever de grands défis au bénéfice de nos populations», a exhorté Mme Marie Irène.

Jean Bavane Kouika

