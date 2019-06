Gabon: Turkish Airlines invite les joueurs de golf amateurs à participer au plus grand tournoi du Monde à Libreville

LIBREVILLE, 3 juin (Infosplusgabon) - Le Département Relations Presse de Turkish Airlines, Inc. vient d'annoncer à travers un communiqué de presse, l'organisation du Tournoi amateur Mondial de Golf Turkish Airlines, qui prendra ses quartiers pour la première fois le 22 juin 2019 à Libreville, au Gabon.

Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la compagnie aérienne Turque souhaite faire de ce tournoi amateur, l'un des incontournables évènements sportifs de Libreville.

Le tournoi Mondial de Golf pour amateurs, cristalise l'engagement de Turkish Airlines tourné vers l'excellence et la materialisation de la légendaire hospitalité turque.

Pour réussir cet évènement sportif de l'année, Turkish Airlines invite individuellement les participants à cet évènement international à se distinguer à l'avenir sur les meilleurs parcours de golf du monde, notamment le Royal Birkdale, le site du British Open Championship 2017 et les sites de la Ryder Cup, Gleneagles, Edinburgh, le K Club, Dublin et le Golf National à Paris.

Sur chacun des 103 tournois qualificatifs organisés à travers le monde, les vainqueurs accèderont à la grande finale de la Turkish Airlines World Golf Cup.

Les finalistes peuvent remporter des places dans le Pro-am au Turkish Airlines Open où les précédents vainqueurs ont joué aux côtés des icônes mondiaux à l'image de Tiger Woods, Rory McIlroy et Henrik Stenson.

Oguzcan Yerli, le Directeur Général du bureau de Turkish Airlines à Libreville a déclaré: «Nous sommes ravis de participer au tournoi Mondial de Golf pour amateurs Turkish Airlines, et nous sommes décidés d'apporter notre soutien à mesure que cet évènement gagnera en notoriété. Il est très enthousiasmant d'organiser cet événement à Libreville pour la première fois et nous espérons que cela deviendra un évènement populaire incontournable dans le calendrier sportif au Gabon. Nous étions fiers d'accueillir autant de concurrents à Antalya en 2018 et nous envisageons de créer de nombreux autres rendez-vous sportifs en 2019. "

Oguzcan Yerli a jouté : «Turkish Airlines s'engage à soutenir et à travailler avec les organisations sportives internationales afin de rassembler les joueurs et citoyens du monde entier."

Turkish Airlines dessert plus de 300 destinations dans 124 pays avec l'une des flottes les plus récentes. Aucune autre compagnie aérienne n'est présente avec autant de destinations à travers le monde. Membre de Star Alliance, Turkish Airlines a transporté plus de 75 millions de passagers en 2018 contre 68 millions en 2017.

L'objectif de la compagnie Turkish Airlines est d'augmenter parallèlement sa stratégie de croissance ambitieuse, avec la construction du nouvel aéroport d'Istanbul. Ce méga projet est le plus important de l'histoire de la République Turque et, une fois achevé en 2028, il représentera le plus grand hub (Carrefour) international du monde, avec une capacité annuelle d'accueil de 200 millions de passagers.

Le nouvel aéroport d'Istanbul favorisera un énorme potentiel de croissance avec de nouvelles lignes et des options de vol disponibles ainsi que des salons exclusifs destinés aux passagers des classes affaires et aux grands voyageurs. A bord des avions, les voyageurs en classe affaires bénéficieront d'une connexion Wi-Fi gratuite, des repas fraichement concoctés par les chefs cuisiniers embarqués sur ses vols ainsi que la mise à disposition des casques antibruit pour une expérience de voyage confortable et agréable à bord de Turkish Airlines.

Turkish Airlines soutient également le tournoi Européen, le Turkish Airlines Open. Un tournoi aux airs de Challenge, le Challenge Turkish Airlines.

Le tournoi de golf amateur de cette année 2019 est sponsorisé par la société de location nationale et SOCAR. (National Car Rental & SOCAR), rappelle-t-on.

À propos de Turkish Airlines:

Fondée en 1933 avec une flotte de cinq appareils, la compagnie Turkish Airlines, membre de Star Alliance, dispose d'une flotte de 333 avions (passagers et cargo) desservant 306 destinations à travers le monde, dont 257 internationaux et 49 domestiques, dans 124 pays. Vous trouverez plus d'informations sur Turkish Airlines sur son site officiel www.turkishairlines.com ou sur ses comptes de réseaux sociaux ; Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.