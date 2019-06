Maroc: La caravane du Guichet unique mobile fait escale en Italie

A travers ce dispositif, Abdelkrim Benatiq ambitionne d'accompagner et de soutenir la communauté marocaine

Suite à la réussite de la première phase du Guichet unique mobile initiée du 2 au 5 mai courant dans tous les consulats du Royaume du Maroc en Espagne, le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration organise, du 14 au 16 juin, la deuxième phase du "programme du Guichet unique mobile au service des Marocains du monde" en Italie. Pays où la communauté marocaine, estimée à 770.000 citoyens et citoyennes, joue un rôle fondamental dans le paysage économique, social et culturel, et dont le dynamisme et l'implication à tous les niveaux lui confèrent un rôle leader pour le développement du pays d'origine, le Maroc.

Le Guichet unique mobile en question sera organisé dans les principales villes italiennes : Rome, Milan, Turin, Bologne, Naples, Vérone et Palerme. Son lancement coïncide avec le début de la période estivale, d'habitude marquée par le retour massif des MRE pour passer les vacances au Maroc. Un moment unique et privilégié, propice à interagir étroitement avec eux sur les diverses questions les concernant au niveau administratif et juridique, afin de les conseiller et de répondre à leurs besoins et attentes. Ce programme permettra également de rapprocher les services administratifs aux Marocains d'Italie, de les écouter et les conseiller sur les différents problèmes auxquels ils font face au quotidien. Mais aussi, les sensibiliser au sujet des différents services en relation avec l'opération de transit « Marhaba » et les programmes d'accompagnement pendant la période estivale.

Cette volonté d'accompagnement et de soutien s'explique à la lumière des changements successifs et des mutations profondes qui ont eu lieu dans les pays d'accueil aux niveaux politique, socioéconomique, culturel et social. L'approche adoptée se traduit, quant à elle, via différentes rencontres programmées dans le cadre du "Guichet unique mobile au service des Marocains du monde". Des meetings qui seront accompagnés et encadrés selon un concept novateur et stratégique, adoptant une approche participative, à travers la mobilisation d'un ensemble de départements et institutions publiques concernés par les affaires des Marocains du monde. Ces rencontres connaîtront la participation des membres de la communauté marocaine et des représentants des organisations de la société civile basées en Italie.

Les départements et institutions publiques qui participeront au Guichet unique mobile en Italie sont multiples. On peut citer la représentation diplomatique à Rome, les consulats du Royaume du Maroc en Italie et les ministères respectifs de l'Intérieur, de la Justice, de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau (Département du Transport). Seront également représentés le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, le Conseil supérieur de l'autorité judiciaire ainsi que l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. La Direction générale des douanes et des impôts indirects aura elle aussi un rôle à jouer tout comme la Direction générale des impôts (DGI), la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), l'Institut Royal de la culture amazighe et enfin la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite.

Ledit programme est aussi le prolongement de l'attention accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Le discours Royal prononcé à l'occasion du 16ème anniversaire de la Fête du Trône du 30 juillet 2015, a appelé à "une meilleure communication et interaction avec les membres de la communauté marocaine à l'étranger, en rapprochant les services, simplifiant et modernisant les procédures, respectant ainsi leur dignité et protégeant leurs droits fondamentaux".

Dans ce sens le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration a mis en œuvre une stratégie nationale, s'articulant autour de trois axes principaux, à savoir la préservation de l'identité marocaine des Marocains du monde, la protection de leurs droits et intérêts et le renforcement de leur contribution au développement de leur pays d'origine, le Maroc.

Du coup, il est logique que l'accompagnement administratif et juridique des Marocains du monde constitue l'un des axes essentiels de la mise en œuvre de cette stratégie, à travers l'organisation de rencontres de sensibilisation et de communication aussi bien dans les pays d'accueil qu'au Maroc, ainsi qu'une présence permanente du ministère dans les médias et les réseaux sociaux pour promouvoir les programmes destinés aux Marocains du monde.