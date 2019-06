Burkina Faso: Fasofoot awards - Pour célébrer la passion et l'excellence du football burkinabè

Le football burkinabè a connu une évolution significative sur ces 20 dernières années. D'un championnat purement amateur en 1997, les compétitions locales ont emprunté un statut professionnel depuis lors. Le bénévolat des joueurs a fait place à des contrats professionnels, un changement de statut confirmé par la création de la Ligue de football professionnel il y a maintenant quatre saisons.

Toutefois, si les clubs gardent leur popularité, les joueurs ont du mal à faire valoir leur talent sur le plan médiatique. Un déficit de communication en passe d'être comblé avec l'organisation des Fasofoot awards dont le promoteur n'est autre que John William Somda, journaliste sportif à la télévision BF1.

Après les succès des premières et deuxièmes éditions (7 août 2016 et 21 août 2017), les promoteurs s'activent pour l'organisation de la troisième édition le 29 juin prochain. On aura ainsi le 11 type (la sélection des meilleurs joueurs au poste de la saison, désigné par les entraineurs de club), le trophée du meilleur joueur de la saison, désigné par les entraineurs, le trophée du meilleur entraîneur de la saison, désigné par ses pairs, le trophée du meilleur buteur, désigné au décompte des buts opéré par la Ligue de football professionnel, le trophée de la révélation catégorie entraîneur, le trophée de la révélation catégorie équipe, le trophée de la révélation catégorie joueur, le trophée du meilleur espoir, désignés par le comité d'organisation des Fasofoot awards, le trophée de l'Union national des supporters des Etalons du fair-play, le trophée du plus beau but de la saison, désigné par vote du public via un numéro court et sur le compte Facebook des Fasofoot awards, le trophée du meilleur dirigeant de la saison, désigné par le comité d'organisation des Fasofoot awards.

Il s'agit donc pour les organisateurs, de célébrer la passion et l'excellence du football burkinabè, de partager la passion du football avec tous les amoureux du ballon rond, de donner une plus grande envergure aux acteurs majeurs du championnat national de football de 1ère division, de démontrer la vitalité du football burkinabè aux yeux du monde mais aussi, de rendre hommage aux acteurs hors terrain pour leur engagement au développement du football burkinabè.