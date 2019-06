Gabon: Le réseau InterElles s'interroge sur le bonheur de la femme gabonaise

Soucieux du piètre rang qu'occupe l'agent féminine gabonaise dans le classement des femmes les plus heureuses du monde, le Réseau InterElles a organisé à Libreville un séminaire intitulé « TALK INTERELLES » ce samedi 1er juin 2019. « Reconstruire sa mentalité et faire le choix du bonheur » était le thème majeur de ce séminaire.

Bien que le Gabon soit classé parmi les pays où il fait bon vivre, une récente étude des Nations-Unies a révélé que les Gabonaises faisaient partie des femmes les moins heureuses du monde en occupant la 104ème place. Face à ce triste constat, le Réseau <> a organisé un séminaire interactif dont la thématique tournait autour du bonheur de la femme gabonaise. Une thématique qui a suscité plusieurs questions de la part des intervenants aux profils divers en vue de partager leurs réflexions et expériences qui les ont menés sur le chemin du bonheur.

Comment le changement d'apparence peut-il changer votre vie ? Pour répondre à cette interrogation, Lola Abessolo s'est appuyée de son vécu. « Je n'aimais pas mon corps car il avait pris du poids. Je ne me regardais plus dans un miroir. Pourtant j'avais tout (mari, enfants et travail) mais j'étais malheureuse à cause de mon corps. Un jour j'ai pris la ferme décision de perdre du poids en mangeant sainement et en me faisant suivre à l'hôpital car j'étais malade. Au bout d'un an et quelques mois, grâce à ma détermination, j'ai perdu du poids et je suis heureuse » relate-t-elle. Son histoire révèle que grâce à la détermination et aux choix que nous faisons, nous pouvons être heureux.

Le thème présenté par Patricia Piebi a montré comment être heureuse avec des revenus inégaux où la femme gagne plus que son mari.

Le thème abordé par Jo Dioumy Moubassango a permis de briser la glace dans les schémas de pensée des gabonaises. Pour comprendre les schémas de pensée des femmes gabonaises, il est important de se demander, comment les femmes des autres pays voient la femme gabonaise et comment la femme gabonaise se voit elle-même ? Le conférencier a fait comprendre aux séminaristes que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin. Il faut juste une réelle transformation en prenant de bonnes décisions pouvant permettre de mener de bonnes actions. Et qu'il n'est pas nécessaire de chercher les clés du bonheur vu que les portes sont ouvertes.

Pour clore ce séminaire il y a eu un moment de détente avec le champion de slam gabonais qui a clamé plusieurs textes valorisant la femme gabonaise. Un tirage au sort qui a permis à l'une des participantes de gagner un billet aller-retour Libreville/Franceville offert par Captour Voyages et cocktail dînatoire autour d'une bonne ambiance et d'une satisfaction totale des participantes.

Il est important de souligner que le Réseau InterElles a été créé en 2016 dont la présidente n'est autre que Scholastique Ayoli. Ce Réseau est ouvert à toutes les professionnelles quel que soit leur âge, niveau de responsabilité, expérience, notoriété etc. Il a pour but d'encourager la prise de responsabilité des femmes dans la vie socio-économique, d'améliorer le développement de leurs projets en favorisant le partage et le transfert d'expérience par le tutorat, de mettre en commun leurs expériences et leurs compétences, dans un esprit d'entraide et de convivialité fraternel.