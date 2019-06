Madagascar: Observatoire « Safidy » - Appel pressant à l'impartialité des institutions électorales

Comme à l'accoutumée, ce ne sont pas les troubles postélectoraux qui manquent dans un pays politiquement instable comme Madagascar.

En effet, les observateurs électoraux nationaux ont constaté et rapporté des cas de troubles dans quelques districts, en l'occurrence, Tuléar II, Ambositra, Bealanana, Bekily, Marovoay, Ihosy, Belo-sur-Tsiribihina, Maroantsetra, Sakaraha, Mahabo, et Antananarivo-Atsimondrano. Selon l'observatoire Safidy, à titre d'exemple, ces troubles se sont manifestés par des jets de cocktail molotov, d'incendie d'un bureau de SRMV (Section de Recensement des Matériels de Vote), des invectives sur Facebook, ou des sit-in et manifestations de rue avec banderoles.

Favoris vs favorisés. Vu ces circonstances qui sont susceptibles de perturber le processus électoral qui s'achemine vers la proclamation - provisoire comme officielle - des résultats, l'observatoire Safidy a organisé une conférence de presse, samedi dernier, à Ambatonakanga, et appelle « au calme et à l'impartialité des autorités et des institutions électorales ». Actuellement, nous ne sommes pas non plus sans savoir que certains candidats dénoncent des fraudes électorales, dont le but, selon eux, n'est autre que d'évincer les « favoris » et de faire gagner les « favorisés ». Et pourtant, les résultats publiés et utilisés actuellement n'émanent que de la Ceni. Mais cet appel n'est pas uniquement adressé à cette dernière. Dans le communiqué de samedi, l'observatoire « Safidy » précise que « de manière concomitante et incontournable, l'Observatoire SAFIDY se tourne vers les autorités et les institutions électorales telles que la CENI et la justice électorale (HCC, Tribunal de Première instance ) ainsi que vers les institutions de lutte contre la corruption (BIANCO, SAMIFIN, PAC) : elles doivent garder leur impartialité et leur performance dans l'exercice de leurs mandats respectifs, afin de préserver la confiance de la population dans cette période postélectorale ».

Fair-play. Quoi qu'il en soit, l'observatoire « Safidy » - même s'il y a des contestations - exhortent les candidats à ne recourir qu'aux moyens légaux et à « faire preuve de fair-play, de maturité et d'esprit pacifique, en appelant la population au calme, dans l'attente des résultats provisoires et définitifs ». Néanmoins, il invite les citoyens à ne pas tomber dans le jeu insidieux des candidats qui ont perdu les élections, selon les résultats provisoires de la Ceni, mais qui continuent de « manipuler », pour reprendre les termes de « Safidy », les citoyens.