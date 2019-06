Madagascar: Fédération Internationale du Tourisme - Honneur aux artistes malgaches

Les artistes sont les porte-paroles et prescripteurs de leurs pays. Pour les encourager à continuer dans leur engagement, la Fédération Internationale du Tourisme (FIT) offrira gracieusement des distinctions honorifiques aux artistes malgaches.

Environ vingt venant des quatre coins de la grande île seront récompensés par la FIT le mois de novembre prochain. En 2013 et 2014, les membres de la FIT ont déjà organisé cet évènement. L'association a remis des médailles d'argent des arts et des cultures aux artistes qui ont été sélectionnés par son représentant. Depuis ces dates, les membres de la FIT n'ont pas eu l'occasion de revenir dans la grande île. Cette année, ils feront leur retour pour refaire une nouvelle sélection et surtout pour les aider à promouvoir l'art malgache.

Cette association essaie d'apporter son soutien promotionnel dans tous les pays aussi bien francophones qu'anglophones, sans aucune arrière- pensée politique ni économique. « Nous ne sommes pas des intervenants ni sur le plan financier ni dans le domaine politique » a relevé Paul Emmanuel Bonnet des Arnoux, le représentant de la FIT.

La communauté internationale ne s'intéresse pas vraiment aux artistes un peu loin du vieux continent et les Etats-Unis. En effet, les artistes des pays en voie de développement comme Madagascar sont laissés de côté. Alors que les artistes africains en général et Madagascar en particulier ont une créativité assez importante. Alors, créée en 1967, à la demande du président de la République française à l'époque du général Charles de Gaulle, la FIT a pour but de « favoriser les échanges entre les professionnels du tourisme, promouvoir et honorer les hommes, les représentants des collectivités locales, des sociétés, des organisations commerciales, culturelles, artisanales et en général toute personne qui contribue au développement de l'économie et du prestige mondial du tourisme par son dynamisme, sa créativité, sa technicité, ses inventions, son respect de la qualité de vie et de l'environnement dans le domaine de l'hôtellerie, de la gastronomie et du tourisme. Organisation non gouvernementale, force de propositions internationales, structure d'échange d'informations et de contacts, centre de ressources en expertise, l'association peut, en outre, assurer toutes études et autres activités économiques se rapportant à sa vocation et lui permettant d'assurer son propre développement ».