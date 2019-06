Madagascar: Football / Telma Coupe de Madagascar - Fosa Junior s'offre une victoire à l'arraché !

La finale de la Coupe de Madagascar de football a tenu son pari en ne rendant son verdict qu'à 4mn des prolongations et permettre ainsi au Fosa Junior de remporter le titre. C'était hier dans un stade de Mahamasina à moitié rempli, ce qui est déjà une sacrée performance face à la démission du public.

Elle a mis du temps à se dessiner mais la victoire de Fosa Junior était d'autant plus belle ayant entraîné la joie de plus d'un millier de supporters venus de Mahajanga en car. Une combinaison entre Elefoni et Sambatra permit à ce dernier de marquer l'unique but de la rencontre (116è).

Théodin blessé. Jusque là irréprochable, le gardien de la CNaPS Sport a cédé sur ce coup de butoir de Sambatra. Excellent tout au long de la partie, Ando a fait plusieurs arrêts reflexes au grand dam des Majungais qui commençaient à douter. La charnière centrale de la CNaPS avec Ricky et surtout un Tantely retrouvé était des plus solides pour repousser les assauts majungais, du moins jusqu'à ce dribble de Sambatra qui, du plat de pied, parvenait à tromper le portier de la CNaPS.

Cette dernière avait pourtant tenté de déjouer la vigilance des Majungais en composant dans un premier temps avec les anciens dont les deux attaquants Niasexe et Dadamanga mais regroupé en défense, Fosa a su résister à la pression imposée par les caissiers malgré la sortie sur blessure de son homme à tout faire notamment Théodin.

Une lueur d'espoir pour la CNaPS. Mais la défense majungaise avec Elefoni et Doda sur les ailes tint bon. Avec un premier rideau formé par Baggio et Xavier, Fosa a fait bien plus que se défendre mais malheureusement pour lui, la CNaPS a su répondre présent. Du moins jusqu'à ce but de Sambatra qui scellait ainsi le sort de la CNaPS Sport quant à l'aventure africaine. Sauf peut-être si Fosa va encore gagner lors de la dernière journée de la THB Ligue des champions contre l'AS Adema auquel cas la place en coupe africaine reviendrait au club finaliste de la Coupe.

Reste à espérer si la CNaPS Sport aura encore assez de ressources, au propre comme au figuré, pour faire face à une participation en Coupe d'Afrique. C'est toute la question...