Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - Les réactions

Benony Jacques- Comité de Normalisation : « On n'a pas eu une belle finale car manifestement la fatigue du match de mercredi à Mahajanga a laissé des traces. Et c'est un peu dommage car il s'agit des deux meilleures formations du moment. Mais nous n'avons pas le choix car il y a cette contrainte temps. D'ailleurs la septième journée notamment le match entre Fosa et Adema aura lieu ce vendredi à Mahamasina. »

Les employés de la CNaPS réclament le retour de Raoul : Partagés entre la colère et la déception après la défaite de leur équipe lors de la finale de la Coupe de Madagascar d' hier à Mahamasina, les employés de la CNaPS sont montés au créneau pour réclamer purement et simplement le retour de leur Directeur Général, Arizaka Rabekoto Raoul.

Selon eux, rien ne va plus à la CNaPS depuis le limogeage de ce DG qui s'est servi du football pour resserrer les liens d'amitié entre le personnel et de fédérer ainsi toute l'équipe. Logique si les défaites sont devenues le lot de la CNaPS, disent-ils, car un train ne peut pas avancer sans la locomotive. Et à leurs yeux, Arizaka Rabekoto Raoul en est une belle locomotive avec les bons résultats tant sur le terrain que dans le bureau.

Pour ne prendre en exemple que la dernière défaite à la sixième journée contre le même Fosa à Mahajanga et selon des confidences de ces employés, c'était la première fois que la CNaPS ralliait la Cité des Fleurs avec seulement deux Sprinters contre quatre voire cinq Boeing il n'y a pas si longtemps et ce sans puiser dans la caisse de la boîte mais avec l'aide de la Mutuelle des employés. Un bel élan de solidarité qui ne fait plus partie du paysage de la CNaPS actuelle.