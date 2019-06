Madagascar: Conseil Economique, Social et Culturel - La balle est dans le camp du Président de la République

Le 6 avril dernier, nous avons écrit que le Conseil Economique, Social et Culturel - prévu par l'article 105 de la Constitution - devrait être mis en place au plus tard fin Mai.

Mais, nous voilà en Juin, le CESC n'est toujours pas mis sur pied. Hier, nous avons contacté Fleurys Razafindrazaka, le président de l'organisation de la société civile « Mijoro Mandroso » (Mima), et membre du comité ad hoc pour demander où en sommes-nous. « En ce moment, à l'heure où nous discutons, nous attendons le Président de la République », a-t-il informé. Effectivement, les réunions du comité ad hoc devaient aboutir à l'établissement d'un calendrier indispensable à la mise en place du CESC fin mai. Mais pour diverses raisons, cette mise en place est mise entre parenthèses.

Rattaché au Sénat. Par ailleurs, des affirmations selon lesquelles le CESC ne sera pas un organe « indépendant », mais sera rattaché au Sénat. « Cela reste des affirmations dans la mesure où l'Etat n'a fait aucune déclaration officielle y afférente. Ce que nous savons, c'est que le nombre des sénateurs est réduit à 18 mais le fait que le Conseil Economique, Social et Culturel soit rattaché au Sénat parce qu'il a une vocation économique et sociale n'est pas officiel », a souligné Fleurys Razafindrazaka.

En attendant, poursuit-il, « nous avons enchaîné les lobbyings et les plaidoyers et nous avons reçu plusieurs soutiens de tous bords ». Fleurys Razafindrazaka d'indiquer que beaucoup d'organisations de la société civile ont déjà manifesté leur adhésion, tout comme, des organismes internationaux. Notons qu'outre Mima de Fleurys Razafindrazaka, Conecs d'André Ramaroson et Pladur d'Andriantsitohainarivo, font partie des parties prenantes.

A titre de rappel, et selon les dispositions de l'article 105 de la Constitution, le Conseil Economique, Social et Culturel « saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis ; est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel à l'exclusion des lois de finances ; peut entreprendre, de sa propre initiative, toutes études ou enquêtes se rapportant aux questions économiques, sociales et culturelles ». En d'autres termes, il jouera le rôle d'interface. A suivre.