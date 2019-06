Cote d'Ivoire: Nuit du destin 2019 en présence du chef de l'Etat - Calcul politique ou ethnique ? les imams déplorent Béoumi et interpellent

La communauté musulmane en Côte d'Ivoire a célébré Laylatoul-Qadr ( ou nuit du destin, nuit de la révélation du Coran), dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1er juin 2019. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf à Abidjan-Cocody en présence du Président de la République Alassane Ouattara.

« Le rôle du ramadan dans l'éducation morale et spirituelle de la societé », est le thème choisi par le Conseil supérieur des imams (Cosim) pour cette nuit du destin 2019 .

Le Cosim a mis à profit la célébration pour faire une adresse solennelle à l'endroit non seulement de la communauté musulmane, mais également de tous les Ivoiriens. Par la voix du porte-parole du Cosim, l'Imam Sekou Sylla, les imams de Côte d'Ivoire, ont fait remarquer que l'espoir né de l'élan de solidarité que les musulmans nantis ont eu à l'égard des nécessiteux pendant le mois de ramadan, a été mis à l'épreuve avec les conflits communautaires qui ont eu lieu dans certaines localités du pays notamment à Bouna et Béoumi.

« Quelles raisons peut justifier de tels comportements venant de personnes qui vivent ensemble depuis des siècles ? Comment en est t-on arrivé à oublier l'effroi et le désastre de la crise postélectorale que nous commençons à conjuguer au passé ? Comment comprendre que des cœurs chauffés qui ont proclamé à l'unisson "plus jamais ça" se refroidissent subitement quelques années plus tard en calcul politique ou ethnique ? », s'est interrogé l'imam Sekou Sylla qui a appelé toutes les parties à la paix.

Le Cosim a dit observer également et avec « amertume » la recrudescence des grèves dans le secteur de la santé et de l'éducation : « Le conseil en appelle à l'esprit de sacrifice de tous les éducateurs et acteurs sociaux malgré les insatisfactions évoquées qui doivent toujours fait objet d'un dialogue franc pour des solutions qui tiennent compte des réalités économiques et sociales de notre pays ».

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité Sidiki Diakité a, au nom du Président de la République, exprimé sa gratitude aux guides religieux pour leur engagement en faveur de la cohésion sociale..

« Le président de la République souhaite que ce saint mois de ramadan permet à tous d'être de véritables apôtre de la réconciliation nationale dans notre pays . Il exhorte nos éminents guides religieux et l'ensemble de la communauté musulmane à poursuivre les prières en cette nuit spéciale pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la prospérité de chacun et chacune des ivoiriens », a-t-il déclaré.

Adam Diabaté imam de la Mosquée Yopougon Selmer qui a animé le thème du jour a fait savoir que le ramadan développe chez le musulman l'esprit de solidarité et la maîtrise de soi, tout en l'éloignant des vices comme le vol et le mensonge. Il a signalé que le jeûne aide le musulman à cultiver la patience et fait de lui un citoyen respectueux des valeurs de la République.