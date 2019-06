Sénégal: Mbour / Bombardier dans le combat social - Dix tonnes de riz à «vivre ensemble» et un «ndogou» collectif offerts

Serigne Ousmane Dia, le champion de lutte mbourois, plus connu sous le nom de «Bombardier» ou «B52», s'est illustré durant le week-end dans le social. Il s'est investi dans le combat en venant en aide à la petite enfance à travers l'octroi de dix (10) tonnes de riz à la pouponnière «Vivre ensemble» et l'organisation un «ndogou» (rupture du jeûne) collectif dans son quartier Château d'Eau (Mbour). Il n'a pas manqué de se prononcer sur l'actualité de l'arène et son plan dans la lutte, à trois (03) ans de sa retraite.

Face à la presse, le champion mbourois a expliqué que son acte n'est pas délibéré car les tonnes de riz données à la pouponnière s'inscrivent dans la continuité du soutien à cette structure d'accueil d'enfants vulnérables, des orphelins ou des rejetons de familles démunies. Les locaux de la pouponnière «Vivre ensemble» ne lui sont étrangers. Selon lui, ce don a été fait en partenariat avec la Pouponne-Riz Asbl Belgique et la société Happy Excursions. Il n'a pas manqué de relever l'évolution du don qui est en hausse car ayant commencé avec un premier lot d'une tonne cinq cent kilos de riz pour en arriver aujourd'hui à dix tonnes. S'agissant du «ndogou» communautaire offert dans son quartier, il justifie cet acte par son attachement à ses voisins, sa ville, ses fans, en plus de son haut sens du partage. Il s'est réjoui que cela ait profité également aux nombreux automobilistes qui, à l'heure de la coupure du jeun, sont venus à ses côtés pour se faire servir un café chaud.

Le représentant du partenaire la Pouponne-Riz Asbl Belgique, Christophe Janson, s'est réjoui d'accompagner B52 dans son œuvre sociale et affiche une largesse de cœur à venir, en appoint aux enfants vulnérables. A l'en croire, aider reste un crédo pour lui et se coassociés; tout en refusant d'être qualifié de «champion du social», il ne trouve de mots pour exprimer ses émotions et sentiments sur ses poupons et minimise la valeur de 4000 euros monnayés en dix tonnes de riz.

Pour Emile Diop du groupe Happy Excursions, l'engagement derrière Bombardier et la Pouponne-Riz Asbl Belgique entre dans leur quotidien car, chaque jour, en sillonnant le pays à travers des circuits et randonnées avec des touristes, ils font du social dans les zones les plus reculées du pays.

«J'ATTENDS TOUJOURS UN ADVERSAIRE»

Bombardier, le B52 de Mbour se prononçant sur l'actualité de l'arène, la lutte avec frappe, a rappelé les trois qui le séparent de la retraite, non sans rappeler qu'il est dans l'attente d'un adversaire. Sans ambages et malgré les supputations, il a signifié à qui veut l'entendre tout son engagement à prendre une avance pour croiser le fer (à un adversaire qui lui sera proposés). A l'en croire, il ne fait pas de fixation sur tel ou tel adversaire. Sur le combat Modou Lo contre Eumeu Sène, son avis est des plus clairs. Pour lui, la chute pourrait être cruelle pour l'une ou l'autre des deux parties en présence. Une victoire va relancer le vainqueur car la boule tourne rapidement dans l'arène. Son souhait, c'est d'avoir une combat, de retrouver la couronne perdue et de s'ouvrir les portes d'un troisième sacre comme «Roi des Arènes».