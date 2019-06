Cameroun: CRTV - Une chaîne sports et divertissement annoncée

Ce 06 juin 2019, l'univers médiatique camerounais accueillera un nouveauvenu. La Cameroon Radio and Television (CRTV) lance en effet ce jeudi sa chaîne thématique baptisée « CRTV Sports and Entertainment ». Une grande première au Cameroun. A cette occasion, un match de gala est prévu au stade de Ngoa Ekellé entre une équipe composée d'anciens Lions indomptables et une sélection « All stars » où on retrouvera des journalistes, des directeurs généraux et autres personnalités.

« L'objectif à travers ce match est de montrer le sport dans toutes ses variantes. Car CRTV Sports ne se limitera pas seulement au sport de compétition. Nous serons dans les championnats de vacances, les 2-0, etc », explique Simon Lyonga, chef de chaîne de CRTV Sports and Entertainment.

Si on devrait avoir quelques émis sions phares comme « Scanner » qui ramassera l'actualité sportive quotidienne tous les soirs avec des consultants, l'esprit de la chaîne est clairement ailleurs. Si l'on en croit le responsable, la chaîne sera surtout spécialisée dans les directs des rencontres et les rediffusions.

« Par exemple, pour la coupe du monde de football féminin, on montrera les matchs en direct et le lendemain, on les rediffusera avant ceux du jour », précise-t-il. Les amateurs pourront également avoir droit à des documentaires comme celui baptisé « Légendes » et qui présentera d'anciennes gloires, toutes disciplines confondues. CRTV Sports and Entertainment travaillera en étroite collaboration avec la rédaction sport de la maison mère.

Et pour ne pas oublier l'aspect divertissement, il faut préciser qu'on aura également droit à des clips vidéo, de l'humour et des spectacles. La chaîne, qui devrait tourner 24/24, sera déjà disponible sur la TNT. En attendant l'attribution d'un canal sur le bouquet Canal +. Si avec ça, vous ne trouvez pas votre compte...