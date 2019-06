Cameroun: Lutte contre la criminalité transfrontalière - Le soutien de la GIZ

Du matériel de travail et des fournitures de bureau de plus de 70 millions de F remis vendredi, 31 mai 2019 à plusieurs directions de la police à Yaoundé.

Un soutien de plus pour tordre le cou à la criminalité transfrontalière. Vendredi, 31 mai 2019 à l'Ecole nationale supérieure de police de Yaoundé (ENSP), la coopération allemande a posé un acte fort en remettant du matériel de travail et des fournitures de bureau à la police camerounaise. Précisément à la Direction de la police des frontières, la Direction de la police judiciaire et aux écoles de police.

Le don évalué à plus de 70 millions de F par Ira Sereny, la conseillère technique principale de la coopération allemande était entre autres constitué de matériels de détection des drogues, des explosifs et des faux documents pour la police des frontières. La direction de la police judiciaire a entre autres reçu des imprimantes photos et du matériel de signalisation.

Aux écoles de formation, de nombreux matériels ont également été remis. Notamment des tableaux, des kits d'identification des drogues, de restauration des numéros de séries des armes, des véhicules et de détection des faux billets et explosifs.

D'après le commissaire divisionnaire de police, Jean Marie Mvogo, Inspecteur général à la délégation générale à la Sûreté nationale, représentant du Dgsn à l'occasion, cet appui n'est pas le premier.

« La GIZ a amélioré notre mallette en matière de police scientifique et technique. Nous avons renforcé notre capacité dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Des sessions de formation ont été organisées au Centre d'instruction et d'application de la police de Mutenguene et à l'Ecole nationale supérieure de police. Je ne peux que remercier la GIZ à travers la voix du délégué général à la Sûreté nationale ».

D'après lui, le matériel nouvellement acquis va booster leur capacité opérationnelle dans tous les domaines : police judiciaire, sécurité publique, formation et surveillance aux frontières. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la police camerounaise, mis en oeuvre depuis 2016 par la coopération