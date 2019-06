Cameroun: Eau et énergie - Le Canada veut apporter son aide au pays

Nathalie O'Neil, haut-commissaire du Canada au Cameroun a rencontré le ministre Gaston Eloundou Essomba vendredi, le 31 mai 2019 à Yaoundé.

C'est sur un air convivial que s'est achevée l'audience du ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba avec le Haut-commissaire du Canada au Cameroun, Nathalie O'Neil le vendredi 31 mai 2019. Une audience ayant démarré une heure plus tôt entre les deux personnalités et leurs principaux collaborateurs.

Au sortir de cette entrevue, l'on apprendra qu'il était question d'explorer les axes de collaboration entre les deux pays dans les domaines de l'eau et de l'énergie. Le Canada a à en croire le haut-commissaire a l'expérience qu'il faut et le Cameroun avec son fort potentiel serait une véritable niche à explorer.

« Le Canada et le Cameroun ont des relations de longues dates et nous pensons que les dossiers dont le ministre est responsable sont des dossiers dans lesquels le Canada a beaucoup d'expertise tant du côté de l'énergie que de l'eau », a dans un premier temps Nathalie O'Neil. Avant de poursuivre : « Nous sommes donc venus discuter de la collaboration possible entre nos deux pays tant du côté hydro que des autres formes d'énergie. On continue des discussions avec l'espoir qu'on pourra arriver à de bons partenariats.»