Cameroun: Promotion de la paix et du vivre ensemble - Une célébration interrelieugieuse dite à Yaoundé

L'évènement placé sous le haut patronage du Minproff, Marie Thérèse Abena Ondoa a réuni catholiques, musulmans et pentecôtistes entre autres, au Boulevard du 20 mai samedi 1 juin 2019.

Ils sont issus de plusieurs obédiences religieuses avec un objectif précis : présenter le Cameroun au Tout-Puissant et le supplier afin qu'il le préserve en paix et réinstaure le calme et la stabilité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Samedi au Boulevard du 20 mai à Yaoundé, les catholiques, musulmans, pentecôtistes, évangélistes et fidèles de la Baptist Church entre autres, n'ont fait qu'un. Tous ont défendu une même cause, celle de la stabilité du triangle national et de l'indivisibilité du Cameroun.

La prière interreligieuse organisée par la Communauté internationale des femmes combattantes pour la paix, l'émergence et le développement (Cifecped) et placée sous le haut patronage du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff), Marie Thérèse Abena Ondoa, a transformé ce site mythique en lieu d'adoration riche en symboles. Le drapeau de la République camerounaise a ainsi été noué autour de l'arbre de la paix ou encore entouré par des pasteurs en méditation. Le temps d'une matinée, les hommes d'Eglise ont prié pour le Cameroun.

Cependant, pour que la paix et la stabilité règnent, chacun a son rôle à jouer à travers son attachement à Dieu explique Mgr Daniel Ewodo, vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé. D'après lui, la paix qui vient du Seigneur est amour, vérité. « Dieu qui nous a créés sans nous, ne peut pas nous sauver sans nous », martèle-t-il, appelant les Camerounais à se supporter. « Nous sommes les enfants d'une même Nation. Quand il y a l'amour, le pardon, le vivre ensemble est facile», insiste-t-il. C'est dans cette optique que le Rev. Philippe Nguete, de l'Eglise évangélique du Cameroun dira : « Seigneur nous comptons sur toi pour avoir la paix et la réconciliation de nos frères.» Un peu plus loin, le Rev. Jean Moïse Mbog Mbaya, président de l'Association camerounaise pour le dialogue interreligieux, région du Centre ajoute qu'il est important en ce moment que « les religions se mettent ensemble pour chercher la face de Dieu.

C'est pour cela que lorsque nous prions, nous invoquons le Dieu d'amour afin qu'il vienne guérir les coeurs brisés.» Pour le Minproff Marie Thérèse Abena Ondoa, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, du corps diplomatique et bien d'autres personnalités, « tous les Camerounais doivent prier et en particulier les femmes afin que le Cameroun demeure un havre de paix.»