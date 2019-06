Congo-Kinshasa: Diplomatie - Johan Indekeu nouvel ambassadeur de Belgique en RDC

Le diplomate belge devrait prendre ses fonctions en août, d'abord comme chargé d'affaires, avant l'obtention de son agrément comme ambassadeur, selon le journal belge "Le Soir", cité par l'agence Belga.

La Belgique n'a plus d'ambassadeur en République démocratique du Congo (RDC) depuis le rappel, en janvier 2018, de Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele, à la suite d'une crise diplomatique entre les deux pays. De son côté également, Kinshasa n'a plus d'ambassadeur à Bruxelles depuis deux ans.

Johan Indekeu, 56 ans, est licencié en droit, en notariat et en politique internationale. Diplomate depuis 1991, il a été ambassadeur de son pays à Amman, en 2007, puis à Budapest, en 2011. Depuis 2015, il est basé à Bruxelles et assume les fonctions de directeur de la division Europe orientale et du sud-est, Asie centrale du ministère belge des Affaires étrangères.

La crise belgo-congolaise

La crise entre les deux pays avait débuté par la suspension par la RDC, le 14 avril 2017, de la coopération militaire. Cette décision était consécutive aux critiques du vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, sur le choix du Premier ministre congolais de l'époque, Bruno Tshibala. En janvier 2018, la RDC avait ensuite pris une série de mesures additionnelles contre la Belgique : fermeture du bureau de coopération installé au sein de l'ambassade à Kinshasa, du consulat général de Lubumbashi et de la Maison Schengen à Kinshasa.

Cette décision avait été prise en réaction à la décision de Didier Reynders et son collègue de la Coopération au développement, Alexander De Croo, de réviser la coopération bilatérale, notamment l'aide financière belge au gouvernement congolais, en réorientant vingt-cinq millions d'euros « au profit de l'aide humanitaire et d'autres initiatives répondant aux besoins les plus pressants de la population ».

Réchauffement diplomatique

Le dégel diplomatique est intervenu à la suite de l'élection de Félix Tshisekedi, avec notamment la signature, le 22 février dernier, d'un accord qui a permis la réouverture de la Maison Schengen devenue Centre européen des visas et le rétablissement de sept vols par semaine de la compagnie aérienne Brussels Airlines entre Kinshasa et Bruxelles, qui avaient été réduits à quatre par Kinshasa.

En outre, le 14 mai dernier, une une délégation diplomatico-militaire belge, dépêchée par Didier Reynders en RDC, a été reçue par le président Félix Tshisekedi. La mission, selon les autorités belges, avait pou objectif de nouer des contacts avec les nouvelles autorités congolaises et l'ensemble des acteurs politiques ainsi que de la société civile, pour redynamiser les relations bilatérales.

La nomination du nouvel ambassadeur belge devrait ainsi s'inscrire dans ce contexte de normalisation diplomatique entre les deux pays, en attendant la réouverture du consulat belge à Lubumbashi, du consulat congolais à Anvers et aussi la nomination d'un ambassadeur de la RDC en Belgique.

Déjà, le 9 mai, à l'occasion de la fête de l'Europe, Vital Kamerhe, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, avait fait savoir que ce dernier nommerait bientôt un ambassadeur auprès de l'Union européenne. Cette fonction est généralement assumée par l'ambassadeur de la RDC en Belgique, où se trouvent le siège des institutions de cette organisation.