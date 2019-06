Cameroun: Fête de fin de Ramadan - Les fidèles scrutent la lune

Tous les ingrédients sont réunis pour que les réjouissances soient belles demain mardi 4 juin ou après demain, mercredi 5 juin 2015 au sein de la communauté musulmane du Cameroun.

Le train rentre en gare, et le mois du Ramadan 2019 dans l'histoire. Après 29 à 30 jours de privations charnelles (on s'abstient entre autres, de manger, boire ou d'entretenir des relations intimes), la communauté musulmane du monde entier est prête à rompre le jeûne mardi ou mercredi prochain. En attendant, on fait les dernières retouches sur les tenues vestimentaires. Les retardataires sont reçus, confie un tailleur rencontré au quartier Etoudi.

On passe et repasse le denier coup de pinceau sur les murs des habitations. Dans les salons de coiffure, ça ne désemplit pas. C'est le plein d'oeuf. Dans un coin, on tresse dans l'autre, on pose sous la forme de dessins artistiques, à l'encre noire ou marron sur les pommes et avers de la main, et les plantes des pieds, du henné communément appelé « vernis Haoussa ». Fadimatou Nassourou, mère de famille apprête, sous les regards joyeux de ses enfants, des farines pour la pâtisserie, foléré et limon, des boissons traditionnelles faites à base d'oseille et de citron.

Sur le plan purement spirituel, le président du Conseil camerounais des imams, des mosquées et des affaires islamiques, le Dr Ibrahim Moubarak Mbombo, fait remarquer que cette période qui correspond à la dernière décade exige une reconversion totale des moeurs au musulman pratiquant. « Les dix derniers jours du jeûne sont les moments où on doit aller, plus que par le passé, dans la profondeur de la spiritualité et de la moralité. C'est une école qui devrait nous changer. Cela dit, on doit sortir du Ramadan avec un parchemin qui est la conscience d'avoir vécu en présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment d'être avec lui et on doit le garder après le Ramadan. » C'est année et plus que par le passé, les prédicateurs auront mis l'accent sur le retour de la paix au Cameroun. Davantage dans les régions du Nord-ouest, du Sud- Ouest et de l'Extrême-Nord.