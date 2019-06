Ghana: Développement du secteur pétrolier - Trente pays prendront part au troisième sommet au Ghana

La rencontre aura lieu en octobre prochain à Accra, avec pour thème « Construire l'avenir à travers des politiques de contenu local durables ».

L'objectif de la réunion sera d'examiner comment tirer profit de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Elle rassemblera plus de six cents participants de trente pays pour échanger sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières au niveau du continent africain. Ce sommet vise à promouvoir une participation locale accrue à la chaîne d'approvisionnement du pétrole et du gaz, afin de faciliter le transfert de technologie, le renforcement des capacités et le développement économique.

Au programme également, des ateliers pour partager les expériences sur les meilleures pratiques au niveau mondial et des visites techniques sur le site afin d'assurer le développement économique local grâce à la participation de l'industrie nationale. Cet événement sera l'occasion de développer un plan d'action en faveur du contenu local, découvrir les défis et les opportunités des petites et moyennes entreprises ainsi que les petites et moyennes industries locales, s'informer sur l'évolution des cadres réglementaires et juridiques et mettre en avant les projets d'industrialisation des ressources naturelles.