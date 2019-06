Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Acap organise une journée de solidarité en faveur du Venezuela

Placée sur le thème « Un ami est un second soi-même ; car l'amitié, la solidarité et la paix servent de fondement à tous progrès », la journée d'amitié et de solidarité a été un lieu d'échanges entre les participants qui ont débattu du blocus économique et financier imposé à l'ancienne colonie de l'empire espagnol.

Donnant le top de la rencontre, les jeunes apprenants de la langue espagnole latino-américaine ont réaffirmé leur soutien au peuple vénézuélien qui continue de montrer à la face du monde, selon eux, qu'il est encore possible de résister au vent impérialiste et s'opposer au néocolonialisme pour la paix et l'équilibre. « Nous tenons à saluer la bravoure des autorités vénézuéliennes qui, malgré le blocus que nous qualifions de machiavélique, continuent d'investir dans de nombreux projets sociaux. Aussi, nous réaffirmons notre soutien entier au peuple vénézuélien, ainsi qu'à son autorité nationale et aux institutions dont il s'est volontairement doté », ont-ils déclaré.

Rappelant les souffrances du peuple vénézuélien, les jeunes en appellent, une fois de plus, au respect de la souveraineté et du droit international ainsi qu'à la levée des sanctions contre le Venezuela. Regrettant le fait que les derniers pourparlers entre l'opposition et le gouvernement vénézuélien n'ont pas abouti à un accord, ces étudiants congolais gardent toujours leur espoir pour une éventuelle sortie de crise. « Face à cette situation politique préoccupante, seul le dialogue constitue une solution », ont-ils conclu.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de la République bolivienne du Venezuela au Congo, Anibal José Marquez Munoz, a rappelé que son pays était en train de mener une lutte pour le respect et la défense de sa souveraineté. « Le blocus économique et financier entrave l'accès du Venezuela à la nourriture, aux médicaments, aux produits de première nécessité et au commerce, aux financements. Cela a de lourdes conséquences sur la performance économique du pays depuis 2015, affectant durement le peuple vénézuélien », a-t-il souligné. Il a salué l'initiative du président de l'Acap, Vital Balla, et l'hospitalité du peuple congolais dans ce combat.

Selon lui, outre la résistance, la vocation des autorités vénézuéliennes est d'appeler au dialogue car il s'agit de la seule voie qui peut mener à la résolution de cette crise. « Nous demandons à nos frères du Congo de nous aider à combattre la désinformation des grands médias qui participent eux aussi au blocus. Il ne s'agit pas seulement d'un blocus économique et financier, mais aussi d'un blocus médiatique. Les vraies informations sont cachées », a-t-il souligné, avant de donner lieu aux débats.

Notons que cette journée de solidarité a été organisée le 31 mai dans le cadre du 55e mois de l'amitié de l'Acap, commémoré du 23 mai au 19 juin, sur le thème « Donnons la priorité à l'agriculture pour sortir le pays de la dépendance alimentaire ».