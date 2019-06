Congo-Brazzaville: Assainissement - Po na Ekolo mobilise de nombreux jeunes à Talangaï

Filles et garçons, balais en mains, étaient nombreux le 1er juin sur l'avenue Marien-Ngouabi, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, dans le cadre de l'opération « Villes, villages et habitations propres », instituée par le gouvernement.

A l'initiative du coordonnateur général de la dynamique citoyenne Po na Ekolo, Digne Elvis Tsalissan Okombi, l'avenue Marien-Ngouabi a été prise d'assaut, en réponse à la note circulaire du Premier ministre, Clément Mouamba, instituant le premier samedi du mois comme une journée de salubrité publique. En effet, organisés en groupes de vingt à quarante, les jeunes sont partis du terminus de Mikalou jusqu'à "Keba na virage", nettoyant au passage l'artère principale ainsi que des rues. « Nous sommes en train de balayer l'avenue Marien-Ngouabi, en compagnie de notre président, dans le cadre du premier samedi du mois. C'est une bonne initiative pour nous les jeunes, car se lever un samedi matin pour rendre la ville propre est à encourager », s'est réjouie Marianne Ngassaki, balai en main.

Interrogé par la presse, l'initiateur de l'opération "Coup de balai" a répondu que cette action vise non seulement à respecter le mot d'ordre du gouvernement mais aussi à prouver aux gens que cette jeunesse qui reste fidèle au président Denis Sassou N'Guesso ne demande qu'une chose : sa prise en compte. « Ces jeunes sont en train d'attendre le mot d'ordre du chef de l'Etat pour que nous puissions continuer dans les grandes batailles. C'est aussi un moyen pour dire que cette couche de la société continue d'avoir confiance en lui, quel que soit ce qui se passe dans le pays, malgré la crise, nous sommes confiants que Denis Sassou N'Guesso est l'homme de la situation et qu'avec lui, nous allons nous en sortir », a expliqué Digne Elvis Tsalissan Okombi, précisant qu'il n'y a que le nom de l'actuel chef de l'Etat qui peut mobiliser autant de jeunes.

Rappelons qu'afin de favoriser la prise de conscience collective de l'urgence environnementale et de faire participer la population congolaise à l'effort visant à améliorer le cadre de vie, le chef du gouvernement a pris, le 3 novembre dernier, une circulaire. En effet, dans cette note, Clément Mouamba demande aux ministres, responsables des institutions constitutionnelles, préfets, sous-préfets, maires, administrateurs maires et chefs de village de prendre en main la gestion de la salubrité publique. Dénommée « Villes, villages et habitations propres », cette opération de salubrité publique doit associer autour des autorités nationales le personnel des administrations publiques déconcentrées et décentralisées, des entreprises et établissements publics et privés, ainsi que les responsables des quartiers et villes.