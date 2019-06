Sénégal: Kaffrine - Transport, renforcement du réseau routier et dispositif de contrôle routier - Omar Youm agite un faisceau de projets

Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a effectué samedi, à Kaffrine, une série d'actions liées au programme inclusif que son département envisage pour la région de Kaolack. Il s'agissait en effet de la pose de la 1ère pierre du bureau régional des transports routiers de Kaffrine (Brtr), du lancement du projet « Capp Karaangué », de la visite au dispositif de brigades mixtes de contrôle de la sécurité routière en poste sur les entrées de la commune et celle du chantier de construction de la route Kaffrine/ Nganda.

Par ce canal, le ministre Omar Youm voulait surtout toucher et agiter des paramètres essentiels au fonctionnement du système de transport dans cette partie du pays. A quelques semaines du prochain forum national sur le transport terrestre, le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a débuté sa visite du Samedi 2 Juin dernier par le lancement les travaux confortatifs de la gare des gros porteurs de Kaffrine, à comprendre la révision et rectification de ses portails d'entrée, surtout son extension dans l'espace pour lui permettre d'accueillir plus de véhicules dans ses périmètres. C'était aussi l'occasion pour préparer la mise en service prochaine de cette aire de stationnement qui n'a jamais fonctionné depuis sa réalisation au milieu des années 2000 et lui restituer son utilité dans le transport.

Ainsi prévue pour lutter contre le stationnement des gros porteurs en bordure de la route avec tout ce que cela comporte en matière d'insécurité par rapport à la survie de nos routes et même au niveau de la circulation, cette gare devrait ainsi connaitre une réfection intégrale pour générer de nouveaux types d'emploi et permettre à la municipalité de Kaffrine de toucher enfin les taxes de stationnement qui en découleront.

Quelques instants plus tard, le ministre Omar Youm s'est exercé à la pose de la 1ère pierre du bureau régional des transports terrestres de Kaffrine, le premier bâtiment administratif du genre à être installé au Sénégal. Pour un coût d'investissement de 70 Millions de Frs, ce local est aussi parti pour loger l'administration du transport local dans des bâtiments fonctionnels, confortables et opérationnels dans le but de permettre aux personnels de délivrer avec toutes les qualités de service requises.

BITUMAGE DE LA ROUTE KAFFRINE/NGANDA : Les travaux accusent 10 % de taux d'exécution

Débutés tout récemment en avril dernier, les travaux de réhabilitation de la route Kaffrine/ Nganda sont aujourd'hui à 10 % de taux d'exécution. Un rythme très remarquable, estime le ministre des Infrastructures, transports et du désenclavement qui visitait samedi dernier les entreprises en charge de sa réalisation.

Toutefois compte tenu de l'importance multiforme qui est celle de la route Kaffrine/ Nganda, sa rentabilité au plan économique et le rôle fondamental qu'elle entend jouer sur le mode d'exploitation des 17 Kms du corridor Sénégal/ Gambie, le ministre Omar Youm a pour autant sollicité l'accélération de la cadence pour terminer les travaux et restituer cette route à la date échue, autrement dit dans les douze (12) prochains mois. D'un investissement de près de 16 Milliards de Frs, cette bretelle transfrontalière va permettre non seulement de rallier les populations locales et lutter contre la pauvreté, mais elle donnera aussi les moyens d'asseoir une économie locale assez consolidée.