Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - L'Union européenne finance la construction d'un nouveau port de pêche industrielle

L'infrastructure permettra d'augmenter la flotte de la pêche industrielle et artisanale, de garantir une gestion durable des ressources halieutiques au niveau du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN).

Le projet sera financé par l'Union européenne (UE) et l'Agence française de développement (AFD). Le sujet a été évoqué lors de la sixième édition du Forum du partenariat UE-Congo, dédiée à rendre visible les actions et réalisations de l'UE et de ses partenaires dans le pays.

Outre le port de pêche industrielle, d'autres projets d'envergure portent sur la construction de quais pour le trafic vrac et conventionnel, d'un abri et d'un brise-lame afin de protéger le port de pêche artisanale.

Une gestion environnementale des activités portuaires renforcée est envisagée, via la mise en place d'un système de management environnemental durable (type ISO 140001.) Un plan de gestion des marchandises dangereuses, des pollutions accidentelles aux hydrocarbures et un plan de gestion des déchets solides et liquides seront mis en place. Des services de contrôle et d'inspection de la flotte de pêche seront renforcés grâce aux outils de suivi-statistique des pêcheries qui seront également installés. Soit un financement global de cent trente-trois millions d'euros.

De par sa position géographique, le PAPN s'est imposé comme un acteur incontournable pour le transport des marchandises en Afrique centrale et le développement économique du Congo. Afin de renforcer son attractivité et répondre à la croissance du trafic, cette plate-forme portuaire ambitionne d'améliorer ses infrastructures d'accueil et sa compétitivité tout en garantissant une gestion environnementale conforme aux standards internationaux. C'est dans ce cadre que l'UE et l'AFD ont décidé de l'accompagner dans son développement.

Signalons que le port autonome de Brazzaville est aussi en pleine rénovation grâce à l'appui de l'UE.