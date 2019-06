Angola: Démarrage mardi de la Conférence sur le pétrole et le gaz

Luanda — La Conférence angolaise sur le pétrole et le gaz 2019, une initiative de l'Africa Oil & Power, débute mardi (04/06) à Luanda avec la participation des principaux acteurs de l'industrie pétrolière mondiale et des cabinets de conseil.

Le forum, qui se tiendra jusqu'à jeudi (06/06), intervient à un moment où de profondes réformes sont en cours dans le secteur du pétrole et du gaz, à compter de 2017, d'où le soutien du gouvernement angolais à cette initiative d'Africa Oil & Power.

La conférence réunira les principaux acteurs du marché pétrolier national et international et abordera les défis de l'exploitation offshore et on-shore.

Outre les dirigeants du secteur, plus de 800 délégués y participeront, dont des membres de gouvernements des pays producteurs, des représentants d'institutions internationales et de grandes compagnies pétrolières et des distributeurs mondiaux Total, Chevron, ExxonMobil, BP, ENI et Equinor.

L'organisation s'attend à ce que l'événement soit "la plus grande convention d'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière du continent africain en 2019".

L'Angola est le deuxième producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne avec une production moyenne de 1,490 million de barils / jour, derrière le Nigeria avec 1,700 million de barils.