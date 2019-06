Angola: L'Angola au Forum UNESCO-Afrique/Chine à Paris

Luanda — Une délégation du ministère de la Culture, dirigée par la ministre Carolina Cerqueira, participe du 03 au 04 juin à Paris, en France, au Forum Unesco-Afrique/Chine.

La délégation angolaise, qui comprend la directrice nationale des musées, Ziva Domingos, et la directrice du Bureau de la communication institutionnelle de presse, Marlene Gomes, va intervenir sur la question de la conservation des vestiges inscrits sur la liste du patrimoine mondial en juillet 2017. La délégation profitera également de l'occasion pour fournir des informations sur l'engagement de l'exécutif angolais dans des actions visant à promouvoir et à préserver l'ancienne capitale du royaume de Kongo, conformément aux recommandations du Comité du patrimoine mondial.

À cet égard, l'Angola insistera sur la nécessité de financer les travaux de restauration du Kulumbimbi, la poursuite des fouilles archéologiques, la formation des administrateurs de musée et d'informations sur le FestiKongo, événement qui réunira en juillet de cette année les cultures de l'Angola, de la République démocratique du Congo (RDC), du Congo et du Gabon. Au cours du forum, qui vise le renforcement des capacités et de la coopération pour le patrimoine mondial, les participants se pencheront sur des questions liées à la sauvegarde, à la législation, à la création d'emplois et à la responsabilité des jeunes, aux outils et mécanismes de protection, au patrimoine mondial et aux communautés, aux efforts communs déployés pour la conservation du patrimoine en Afrique et en Chine.