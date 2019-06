Congo-Kinshasa: Les joueurs de Sanga Balende réclament 9 mois de salaire chez Ngoy Kasanji

La ville de Mbuji-Mayi s'est réveillée ce lundi 3 juin, dans une ambiance inhabituelle. Les joueurs de Sa Majesté Sanga Balende et ceux de l'Océan Pacifique ont organisé un sit-in, devant l'Hôtel de ville de Mbuji-Mayi, réclamant 9 mois de salaire auprès de leur président sponsor, Alphonse Ngoy Kasanji.

Un joueur de Sanga Balende joint au téléphone par votre journal, et qui a requis l'anonymat explique que ce qui se passe à Sanga Balende c'est de la honte : « C'est depuis 9 mois que nous ne sommes pas payés. Le président Ngoyi Kasanji nous a dit tantôt qu'il était préoccupé par les élections et que nous devons attendre un peu. Et depuis, voici neuf mois, aucune suite favorable. Maintenant, nous sommes fin saison, et on ne sait pas rentrer dans nos familles, non pas seulement à cause de ce problème de salaire, mais aussi par manque de billet.

On ne voit plus le président, nous avons décidé d'aller voir son frère Adam pour tenter d'entrer en contact avec lui, ce dernier nous dit d'aller chez le Maire de la Ville, à l'hôtel de ville, parce que dit-il, il a toujours demandé à son frère Ngoy Kasanji d'abandonner ces histoires de football, ce sont des dépenses inutiles. Vraiment, cette situation ne nous honore pas... ».

Pour rappel, Sanga Balende a terminé le championnat national à la 6ème place, avec 42 points.