Cote d'Ivoire: Renouer le dialogue à Béoumi

Les 15 et 16 mai dernier, la ville de Béoumi, à 60 km à l'ouest de Bouaké, était le théâtre d'affrontements meurtriers entre jeunes baoulés et malinkés qui ont fait au moins 14 morts et près d'une centaine de blessés, selon le dernier bilan. Les violences intercommunautaires ne sont pas rares en Côte d'Ivoire mais elles atteignent rarement une telle ampleur. À Béoumi, en tout cas, depuis la mi-mai, un fossé s'est creusé entre les deux communautés que leurs leaders tentent désormais de rapprocher.

Les violences meurtrières de la mi-mai auront amené les autorités coutumières et religieuses de Béoumi à un constat : les chefs de ces communautés ne se parlaient plus assez, voire pas du tout, laissant s'accumuler de part et d'autre frustrations et rancœurs. Tout cela est terminé, assurent désormais le chef de canton autorité baoulé, Nanan Agoh Barthélémy ainsi que l'Imam Bamo Keita, autorité morale des Malinkés musulmans.

Que le jeune malinké musulman pardonne, que le jeune baoulé aussi pardonne pour que l'on vive ensemble. Il faut pardonner ton prochain.

Par ailleurs, l'enquête se poursuit sous la houlette du parquet de Bouaké. Pour l'heure, une vingtaine de personnes ont été interpellées dont un chef de village ou un opérateur économique malinké a été lynché. Le chargé de Communication de la mairie a aussi été arrêté pour diffusion de fausses informations.