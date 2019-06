Afrique: CAN 2019 - Les Léopards lancent leur préparation à Marbella

La cité au sud de l'Espagne avait été choisie comme site de stage du onze national congolais, pour préparer sa participation à la compétition qui s'ouvre le 21 juin, en Egypte. Les joueurs joignent, au fur et à mesure, le lieu du rassemblement.

Les Léopards ont établi leur quartier général de préparation de la 32e Coupe d'Afrique des nations (CAN) dans la cité balnéaire de Marbella, en Espagne. Les poulains du sélectionneur Florent Ibenge vont aiguiser leurs armes avec deux matchs amicaux contre les Etalons du Burkina Faso, le 9 juin, et les Harambee stars du Kenya, le 19 juin, avant d'aller en Egypte. Dans cette cité, l'heure est actuellement au rassemblement des trente-deux joueurs présélectionnés.

Le 1er juin, les Léopards ont eu leur première séance d'entraînement, même si l'effectif n'est pas encore complet. Seize joueurs ont été présents à cette première séance. Il s'agit des gardiens de but Matampi Vumi Ley (Al Ansar/D2 Arabie saoudite), Auguy Kalambayi Katembwe (Sanga Balende) ; des défenseurs Padou Bompunga (V.Club), Djuma Shabani (V.Club), Issama Mpeko (Mazembe), Glody Ngonda (V.Club), Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie), Bobo Ungenda (Primeiro do Agosto/ Angola), Merveille Bope (Standard de Liège/Belgique), des milieux de terrain Fabrice Ngoma Lwamba (Raja de Casablanca/ Maroc), Chancel Mbemba (Porto/Portugal), Trésor Mputu (Mazembe), Nelson Munganga (V.Club), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), et les attaquants Meschak Elia (Mazembe) et Jonathan Bolingi (Antwerp/Belgique).

Quelques joueurs devaient rejoindre le groupe le 2 juin, notamment le milieu de terrain et capitaine Youssouf Mulumbu (Glasgow Rangers/Ecosse), le défenseur central Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne), Arthur Masuaku (Westham/Angleterre), Antony Mossi (Chiasso/D2 Suisse), Aaron Tshibola (Kilmarnock/Ecosse), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Jacques Maghoma (Birmingham/D2 Angleterre), Wilfried Moke (Ankaragücü/ Turquie), Chadrac Akolo (Stuttgard/D2 Allemagne) Yannick Bolasie (Anderlecht/Belgique), Cédric Bakambu (Beijing Gouan/ Chine) et Britt Assombalonga (Middlesbrough/ D2 Angleterre).

Le milieu relayeur de Rayo Vallecano en Espagne, Gianelli Imbula Wanga, a séjourné à Kinshasa afin d'entrer possession de son passeport biométrique congolais, lui qui a joué avec quelques équipes de France d'âge. Le gardien de but, Parfait Mandanda, était aussi en attente de l'obtention de son passeport biométrique avant de retrouver les Léopards après une assez longue période. Figurant également sur la liste des trente-deux présélectionnés, le meilleur buteur du championnat national, Jackson Muleka du TP Mazembe, attend encore son visa pour l'Espagne afin de rejoindre le groupe. Le staff technique, pour sa part, affiche complet avec le sélectionneur Florent Ibenge, ses adjoints Mwinyi Zahera et Pamphile Miyaho Kazembe, le médecin Jean-Pierre Bungu Kakala, le soigneur Paulin Mivaka, le chargé de la sécurité Kalambayi Otepa Mohamed, le secrétaire intendant Serge Bageta Dikilu et le kitman Momikia Yemo.

Rappelons que la RDC est logée dans le groupe A, avec l'Egypte, pays organisateur du tournoi, l'Ouganda et le Zimbabwe qui avait fini premier du groupe de la RDC lors des éliminatoires. Les Léopards jouent leur premier match le 22 juin contre les Crane's d'Ouganda, avant d'affronter le 26 juin les Pharaons d'Egypte et terminer le premier tour face aux Warriors du Zimbabwe, le 30 juin, jour de l'indépendance de la RDC.