Congo-Brazzaville: Plan national de développement - Le gouvernement appelé à œuvrer pour la mise en œuvre des axes prioritaires

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a rappelé le 3 juin, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la sixième session ordinaire, que le Congo était déjà à deux ans d'exécution du programme.

Le gouvernement s'est fixé comme axes prioritaires dans le Plan national de développement (PND) 2018-2022 la valorisation du capital humain, notamment l'enseignement et la formation ; la diversification de l'économie à travers l'agriculture, le tourisme et l'industrie ainsi que la gouvernance. Aujourd'hui, deux ans après, les lignes ne semblent pas encore bouger. « Nous en appelons à l'allant du gouvernement pour suivre sans désemparer la mise en œuvre des axes prioritaires de ce programme vital qui participe à la diversification de notre économie, laquelle économie doit être soutenue par une loi cadre d'orientation qui promeut, entre autres, le partenariat public-privé », a lancé le président de la chambre basse.

En effet, s'agissant de la session, les députés ont seize affaires à examiner, entre autres, des projets de loi relatifs aux transactions électroniques et à la cyber sécurité ainsi que celui portant lutte contre la cybercriminalité. Commentant certaines de ces affaires, Isidore Mvouba a rappelé que la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'économie numérique commande que des garde-fous soient prévus pour protéger le pays contre toutes attaques dans le cybermonde.

Aujourd'hui, aindiqué le président de l'Assemblée nationale, à chaque coin de rue des grandes villes, sont implantés çà et là les kiosques assurant désormais les transferts d'argent par le biais de la téléphonie mobile, moyennant une commission. « Ces transactions nécessitent d'être règlementées, tant du point de vue de la masse d'argent qu'elles génèrent, que des informations qu'elles fournissent sur les consommateurs. Il convient de mettre en place des mesures de cyber sécurité qui supposent la prise d'un ensemble de lois, politiques, dispositifs et mécanismes de sécurité pour protéger notre Etat d'intrusions de toute nature et des accès nuisibles des hackers », a-t-il expliqué, rappelant l'impérieuse nécessité de réguler ce secteur de croissance aux fins de moderniser les usages et les pratiques des services publics.

Il s'agit également, selon lui, d'une opportunité de promouvoir le « e-gouvernement, le e-citoyen, le e-business, voire le e-parlement pour améliorer les performances dans les domaines de développement stratégique et de la souveraineté».

Un code forestier pour améliorer la gouvernance du secteur

Les députés sont aussi appelés à examiner le projet de loi portant code forestier en République du Congo. Le but étant d'améliorer la gouvernance du secteur et de permettre au pays d'en tirer un plus grand profit. « Ce nouveau texte a vocation à booster la transformation sur le terrain de plus de 85% de bois, niveau encore en deçà de nos ambitions, pour créer de la valeur ajoutée et améliorer, par voie de conséquence, la participation de ce secteur stratégique au produit intérieur brut », a commenté le président de l'Assemblée nationale.

Il a également salué le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est ainsi qu'Isidore Mvouba a encouragé les députés à emprunter la voie de la production intellectuelle et de l'innovation qui correspond à la vision d'une Assemblée nationale qui soit dynamique, efficace et productive.

Outre le débat d'orientation budgétaire, les séances de questions d'actualité et les séances de questions orales au gouvernement avec débat, il est prévu, au cours de cette session, des activités parallèles. Il s'agit, par exemple, de la journée thématique sur l'importance du dialogue ; l'atelier de préparation du Forum parlementaire sur la sécurité alimentaire en Afrique centrale ainsi que le sommet panafricain de haut niveau sur le financement de la santé et le VIH/sida qui se tiendra les 11 et 12 juillet, ici à Brazzaville.

Au niveau interne, l'Assemblée nationale veut mettre en place son plan stratégique de développement et de modernisation. C'est pour cela qu'Isidore Mvouba a insisté sur l'impérieux devoir du secrétariat général d'acter toutes les plénières selon les usages parlementaires, en publiant régulièrement le journal des débats. Car, a-t-il dit, le travail parlementaire a vocation à servir de référence pour l'histoire et la recherche documentaire. « J'invite les législateurs de conviction et de devoir que vous êtes, pour ne pas dire que nous sommes, à traiter, comme de coutume, avec rigueur et objectivité, les affaires qui arriveront sur la table de vos différentes commissions », a-t-il exhorté.